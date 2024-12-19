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    首頁　>　彰化縣

    30天交款22次！彰化男241萬積蓄遭騙光 警找上門還不信

    陳男誤信詐騙集團投資廣告，30天內匯款19次、面交3次，共拿出241萬元投資，最後一次還把40萬元積蓄交出，才知被騙。（民眾提供）

    陳男誤信詐騙集團投資廣告，30天內匯款19次、面交3次，共拿出241萬元投資，最後一次還把40萬元積蓄交出，才知被騙。（民眾提供）

    2024/12/19 18:20

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子（37歲）日前看到臉書投資廣告後加入LINE群組，短短30天就匯款19次、面交3次，總共拿出241萬元投資，本月16日他決定把最後40萬元積蓄交出。警方獲報將莊姓車手逮捕，同時告知陳男遭詐，陳男一度不肯相信被騙，直到看到戶頭歸零，才懊悔不已。警方訊後將莊男依詐欺罪嫌移送法辦。

    警方表示，近日詐騙猖獗，有機靈乘客在彰化高鐵站察覺有可疑民眾在交易，立即通報警方，警方獲報追查，逮獲莊姓男子（25歲），並從其包包內查獲犯案用手機、偽造行員工作證等，莊男見紙包不住火，坦承擔任詐團車手，並剛跟陳男收款40萬元，警方立即循線通知陳男（37歲）到案。

    警方指出，陳男到案後仍不相信被騙，還一度覺得警方來電才是詐騙，經家人勸說，才吐露10月間看到臉書投資廣告後加入LINE群組，有1位自稱理財老師教學如何操作投資及儲值金額，11月中旬開始投資，也確有30萬元獲利進入帳戶，後來陸續加碼，短短一個月就匯款19次、面交3次，共241萬元，最後陳男到戶頭查看，發現存款近乎歸零，才相信自己遭詐，懊悔已來不及。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    莊姓男子擔任詐欺集團車手，跟被害者在彰化高鐵站面交詐款40萬，事後遭警方逮捕法辦。（民眾提供）

    莊姓男子擔任詐欺集團車手，跟被害者在彰化高鐵站面交詐款40萬，事後遭警方逮捕法辦。（民眾提供）

    警方從莊姓男子包包內查獲犯案用手機、偽造行員工作證等。（民眾提供）

    警方從莊姓男子包包內查獲犯案用手機、偽造行員工作證等。（民眾提供）

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