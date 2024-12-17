彰市彰南路415張紅單逼瘋用路人 15處路口標線、車道將調整

彰化市彰南路15處路口展開標線、車道調整改善工程。（記者湯世名攝）

2024/12/17 21:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路今年1至11月共有415件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，被開單的民眾怒轟「快被逼瘋」，並指是路口標線與左轉道設計不良，導致他們被迫違規，公路局彰化工務段長廖志彬對此表示，他們已完成調查，並在彰南路15處路口展開標線、車道調整改善工程，預計重新規劃「偏心」車道及標線調整後，用路人的行車安全就會改善。

廖志彬指出，這15處路口分別是彰南路1段100巷、彰南路1段151巷、彰南路1段215巷、山中街、彰南路1段300巷、彰南路1段328巷、山中街81巷、彰南路2段46巷、三竹路、彰南路2段164巷、彰南路2段254巷、彰南路2段262巷、彰南路2段346巷、彰南路2段512巷、彰南路3段2巷。

請繼續往下閱讀...

有民眾指出，彰化市彰南路引人詬病的地方就是沿線路口太多，且直行與左轉車輛共用一個車道，一旦車輛到了路口要左轉時，後方車輛駕駛就會被迫煞車減速或右切到外車道，碰撞意外就很容易發生；車輛沿路一下內側一下外側，就像「扭扭路」般相當危險，路口標線與左轉車道設計有瑕疵。

另有用路人說，他這幾個月來在彰南路不同路口共被檢舉3次，其中2次壓白線、1次直行占到左轉車道；開到路口變換車道時最危險，這條路標線設計不良。另有人說最近接連收到2張在彰南路被民眾檢舉的罰單，彰南路疑似有「檢舉魔人」。

彰化警分局指出，今年1至11月彰化市彰南路有415件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，的確有許多駕駛收到罰單後來申訴。

公路局彰化工務段長廖志彬則表示，這15處路口位於彰南路1段至3段之間，除了「偏心」車道及標線調整，他們還在路口中央分隔道上施作「庇護島」，供上了年紀的民眾暫時等候，以改善用路人與行人的交通安全。

彰化市彰南路路口中央分隔道上施作「庇護島」，供上年紀的民眾暫時等候，以改善用路人的行車安全。（記者湯世名攝）

彰南路轉彎或變換車道未依標線指示行駛檢舉，警方1至11月共受理415件。（警方提供）

警方1至11月共受理415件彰南路檢舉轉彎，或變換車道未依標線指示行駛，被開單的駕駛怒轟「快被逼瘋」。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法