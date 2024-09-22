石虎現蹤彰化二水！彰化獼猴生態館轉型 八卦山脈天天有驚喜

二水生態教育館轉型為野生動物保育基地，今年在八卦山脈一帶監測到石虎出沒。（林業保育署南投分署提供）

2024/09/22 18:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕林業保育署南投分署「二水生態教育館」近年轉型為野生動物保育基地，不再對外開放，但不定時提供弱勢團體參與動物照養及協助監測機會，近日邀請南投德安啟智教養院院生來擔任監測員，結果在八卦山脈一帶陸續拍到穿山甲、鳳頭蒼鷹，甚至石虎出沒的畫面，令大家驚喜不已，也顯示八卦山脈生態維護有成。

二水生態教育館2006年啟用，原名為台灣獼猴生態教育館，因台灣獼猴「降級」為一般野生動物後，開始轉型野生動物保育基地，今年透過台中市野生動物保育學會認養，監測發現穿山甲、草鴞、領角鴞、大赤鼯鼠等，在6月間還拍攝到一隻成年石虎出沒於二水地區，雖然畫面只有9秒，已讓參與監測的人欣喜不已。

台中市野生動物保育學會表示，這次監測邀請的「小幫手」中有多人屬高功能自閉症，平時鮮有機會接觸野生動物，走到郊外裝設紅外線相機或貓頭鷹巢箱架，是很特別的體驗，也有人開始學會做標本，透過這樣的互動學習，就能為生活帶來不一樣的體驗跟驚喜。

林業保育署南投分署李政賢分署長說，二水生態教育館轉型後，專注於生態監測及落實保育行動，今年監測陸續發現石虎等多種保育類野生動物，可見八卦山也是適合石虎的棲地，為了讓此瀕危物種能安全生存，南投分署也推動「友善石虎農作」，針對理念相同的農友，推出2種友善石虎農作標章，讓石虎有更好的棲地環境得以生存並繁衍後代。

二水生態教育館透過台中市野生動物保育學會認養，監測發現穿山甲、草鴞、領角鴞、大赤鼯鼠等出沒於二水地區。（林業保育署南投分署提供）

二水生態教育館轉型為野生動物保育基地，近日邀請南投德安啟智教養院院生來擔任監測員，並走到郊外裝設紅外線相機，結果拍到穿山甲、鳳頭蒼鷹跟石虎等畫面。（林業保育署南投分署提供）

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