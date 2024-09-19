彰化醉漢傷人又酒駕拒測 挨罰18萬反控警察「陷害教唆」

彰化縣黃男被管束後，又開車上路被警察攔下，他打官司抱怨警察「陷害教唆」，法官不採信判他敗訴，圖為警方取締酒駕勤務，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2024/09/19 07:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕欲擒故縱？彰化縣黃姓男子涉嫌酒後傷人，被彰化警方帶回警局管束，他情緒緩和後解除管束，取回汽車鑰匙，一啟動引擎上路，立刻被員警攔下，黃男拒絕酒測，挨罰18萬元，還被吊銷駕照，氣得提起行政訴訟，主張警察是「陷害教唆」尾隨舉發；法官勘驗警方密錄器，卻見員警交還鑰匙後一再告誡不得駕車，已經盡力阻止黃男酒駕，據此判決黃男敗訴。

判決書指出，黃男於去年（2023年）6月14日深夜11時許，因酒醉而有傷害他人的行為，被彰化縣警察局彰化警分局警員帶回警局管束，事隔1個多小時，翌日（15日）凌晨1時許，員警見他情緒舒緩而解除管束，並告誡黃男不得駕車，不料，僅約7分鐘，黃男就開車上路，並被員警攔下，要求黃男酒測，但黃男拒絕。

員警認為黃男有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」違規，依道路交通管理處罰條例開罰單，處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照，應參加道路交通安講習，汽車牌照吊扣2年，黃男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

黃男主張，警員不能確保他可以安全駕駛，即將汽車鑰匙交給他，導致他認為警員同意他駕車離開，之後警員尾隨舉發他酒駕行為（欲擒故縱），有「陷害教唆」之虞，違反正當法律程序，聲明撤銷罰單。

法官卻認為，警員密錄器影像顯示，黃男被管束後，因精神已趨穩定，無自傷或傷害他人情形，警員遂對黃男解除管束，為避免黃男酒後駕車，警員曾表示要繼續保管黃男的汽車鑰匙，但黃男堅持取回車鑰匙，並向警員表示翌日才會開車，警員才把車鑰匙交給黃男。

法官認為，錄影顯示，警察一再向黃男告誡不得駕車，黃男仍酒後開車上路，立刻被警員攔停，足以顯示警察事前已一再試圖阻止黃男酒駕，並無黃男宣稱的警員「陷害教唆」而尾隨舉發的情形，黃男主張無可採信，判決他敗訴，可上訴。

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