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中秋節剛過就跌價！不二坊蛋黃酥之亂落幕 代購腰斬砍價出清

中秋節一過，不二坊蛋黃酥隔天代購價格就大跌。（記者湯世名攝）

中秋節一過，不二坊蛋黃酥隔天代購價格就大跌。（記者湯世名攝）

2024/09/18 22:21

〔記者湯世名／彰化報導〕中秋節送禮夯品彰化市「不二坊蛋黃酥」年年引發漏夜排隊，今年最長排隊時間14小時，人龍長達數百公尺，1盒15顆原價750元，代購價最高卻漲到1800元到2000元，中秋節剛過，今天（18日）價格瞬間砍半，甚至還可議價，當地居民鬆了一口氣說，「蛋黃酥之亂終於落幕」。

不二坊張貼公告指出，18日起到23日店休6天，24日早上9點開始營業。今天大門緊閉，許多外地前來購買的民眾撲空。

彰化市不二坊蛋黃酥每年都造成排隊人潮，有如暴動，今年在中元節期間，店外就開始有人龍湧現，交通混亂還讓彰化市長林世賢震怒痛批業者未善盡社會責任；8月26日到9月13日門市暫停販售。

9月14日到17日開放門市販售，每人限購30顆。有人前一晚就來排隊，代購業者也如雨後春筍般出現，動輒排14小時，開賣當天人龍長達數百公尺，當地交通混亂，地方怨聲載道，警方派員維持秩序。

代購業者也沒閒著，卯足全力在店外或線上推銷蛋黃酥，價格混亂，最高價飆漲到1盒15顆1800元到2000元，代購銷售達到最高峰。昨天是中秋節，代購業者為趕緊將蛋黃酥脫手，喊出1盒只要1300元到1500元；今天上班日，代購價格再降到1000元左右，直接腰斬，還傳出可議價，1盒15顆有人不到1000元就買到。

不二坊店家今天緊閉鐵捲門，店門口不再出現大排長龍景象。 （記者湯世名攝）

不二坊店家今天緊閉鐵捲門，店門口不再出現大排長龍景象。 （記者湯世名攝）

彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊中秋節前一連3天開放門市販售，出現排隊人龍。（記者湯世名攝）

彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊中秋節前一連3天開放門市販售，出現排隊人龍。（記者湯世名攝）

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