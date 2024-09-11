為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

中秋前夕送暖！200份物資助彰化弱勢 林世賢按讚

彰化市長林世賢（中）對中秋愛心送暖活動給予高度肯定，讚許這項舉措不僅滿足了民生需求，更傳遞了社區的愛心。（主辦單位提供）

彰化市長林世賢（中）對中秋愛心送暖活動給予高度肯定，讚許這項舉措不僅滿足了民生需求，更傳遞了社區的愛心。（主辦單位提供）

2024/09/11 19:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋月圓人團圓，下週二（17日）就是中秋節了，彰化市公所與zero zero彰化金馬城市環保站攜手做愛心，今針對中、低收入戶發放200份生活物資，包含米、衛生紙、洗衣精、麵條等日常必需品，一來關懷慰問，同時讓善循環在社會各角落散播開來。

活動名為「zero zero中秋送暖」今天下午在彰化市金馬路三段的彰化金馬城市環保站登場，彰化市長林世賢出席見證，他對此活動給予高度肯定，讚許這項舉措不僅滿足了民生需求，更傳遞了社區的愛心。

現場熱鬧非凡，受助民眾憑邀請卡前來領取物資，能在中秋前夕收到實用的民生物資，減輕了經濟壓力，尤其物價變貴，生活開銷能省則省，但一些省不了的還有人送，感到窩心。

彰化金馬城市環保站自2019年改建迄今，已成為當地居民生活的重要據點，特別是zero zero環保服務平台秉持「好回收，好生活」的理念，除了提供回收服務，還推動環保行動獎勵機制，讓民眾可透過Z幣兌換各種優惠。

台灣正面臨廢棄物量逐年增長的問題，拾荒者的生活狀況更是不容忽視。為此，zero zero籌備台灣好回收好生活協會，期望透過更有效的回收管理，改善拾荒者的生活條件，並希望未來能持續舉辦更多公益活動，讓愛的種籽萌芽長成大樹，逐漸成為新世代「樹仔腳」，為推廣環保意識注入新的活力。

「zero zero中秋送暖」活動今天下午在彰化市金馬路三段的彰化金馬城市環保站登場，場面熱鬧。（主辦單位提供）

「zero zero中秋送暖」活動今天下午在彰化市金馬路三段的彰化金馬城市環保站登場，場面熱鬧。（主辦單位提供）

彰化金馬城市環保站自2019年改建迄今，已成為當地居民生活的重要據點。（主辦單位提供）

彰化金馬城市環保站自2019年改建迄今，已成為當地居民生活的重要據點。（主辦單位提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中秋賞月新玩法 搭台灣好行965一車暢遊九份、金瓜石
2024/09/11 16:48

中秋賞月新玩法 搭台灣好行965一車暢遊九份、金瓜石
台南西港87歲愛心嬤 連5年秋節前發紅包關懷低收戶
2024/09/11 19:48

台南西港87歲愛心嬤 連5年秋節前發紅包關懷低收戶
impression

鄒族3D魔幻歌舞劇 點亮嘉義縣夜間觀光
健康網》比培根還肥！「它」烤肉食材熱量冠軍
2024/09/11 18:23

健康網》比培根還肥！「它」烤肉食材熱量冠軍
池上日暉購憨兒月餅 盼各界佳節勿忘弱勢共支持
2024/09/11 17:13

池上日暉購憨兒月餅 盼各界佳節勿忘弱勢共支持
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播