中秋前夕送暖！200份物資助彰化弱勢 林世賢按讚

彰化市長林世賢（中）對中秋愛心送暖活動給予高度肯定，讚許這項舉措不僅滿足了民生需求，更傳遞了社區的愛心。（主辦單位提供）

2024/09/11 19:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋月圓人團圓，下週二（17日）就是中秋節了，彰化市公所與zero zero彰化金馬城市環保站攜手做愛心，今針對中、低收入戶發放200份生活物資，包含米、衛生紙、洗衣精、麵條等日常必需品，一來關懷慰問，同時讓善循環在社會各角落散播開來。

活動名為「zero zero中秋送暖」今天下午在彰化市金馬路三段的彰化金馬城市環保站登場，彰化市長林世賢出席見證，他對此活動給予高度肯定，讚許這項舉措不僅滿足了民生需求，更傳遞了社區的愛心。

現場熱鬧非凡，受助民眾憑邀請卡前來領取物資，能在中秋前夕收到實用的民生物資，減輕了經濟壓力，尤其物價變貴，生活開銷能省則省，但一些省不了的還有人送，感到窩心。

彰化金馬城市環保站自2019年改建迄今，已成為當地居民生活的重要據點，特別是zero zero環保服務平台秉持「好回收，好生活」的理念，除了提供回收服務，還推動環保行動獎勵機制，讓民眾可透過Z幣兌換各種優惠。

台灣正面臨廢棄物量逐年增長的問題，拾荒者的生活狀況更是不容忽視。為此，zero zero籌備台灣好回收好生活協會，期望透過更有效的回收管理，改善拾荒者的生活條件，並希望未來能持續舉辦更多公益活動，讓愛的種籽萌芽長成大樹，逐漸成為新世代「樹仔腳」，為推廣環保意識注入新的活力。

「zero zero中秋送暖」活動今天下午在彰化市金馬路三段的彰化金馬城市環保站登場，場面熱鬧。（主辦單位提供）

彰化金馬城市環保站自2019年改建迄今，已成為當地居民生活的重要據點。（主辦單位提供）

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