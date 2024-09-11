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芭樂飆破百元創天價 評鑑大賽恐「無果」參賽

今年受凱米颱風影響，珍珠芭樂產量大減9成，台北果菜市場一度拍出破百元天價。（記者陳冠備攝）

今年受凱米颱風影響，珍珠芭樂產量大減9成，台北果菜市場一度拍出破百元天價。（記者陳冠備攝）

2024/09/11 17:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年中秋前夕進入珍珠芭樂盛產期，今年受凱米颱風影響，中部產地受到重創，產量相比去年大減9成，台北第一果菜批發市場（以下稱台北一市）在9月8日拍賣出每公斤106.4元，創下歷史天價，面對市場好行情，農民無奈表示，「看得到吃不到」，彰化縣溪州鄉農會10月9日將舉辦芭樂評鑑，也恐面臨「無果」參賽停辦窘境，農會總幹事彭顯賦表示，會盡力湊足參賽組數。

珍珠芭樂因口感爽脆鮮甜，加上含有豐富維他命C，成為最受歡迎的國民水果，每年全國平均產量約4至5萬多公噸，批發行情每公斤約20至30元，去年因氣候影響，產量銳減7成，批發價一度飆破80元新高價，直到今年4月，產量、價格才恢復以往，但7月底凱米颱風過境，猶如秋風掃落葉，不少果實被打落，市場物以稀為貴下，芭樂價格從40元一路喊到90元，9月8日台北一市還喊出每公斤106.4元歷史天價，不到一年又打破記錄。

張姓芭樂農民表示，種芭樂超過20年從來沒有這麼高價，主因是受怪颱影響，去年小犬颱風，沒有下雨卻帶來鹽害，不少幼果被烤焦，今年凱米颱風的「風颱尾」則帶來驚人雨量，不少已套袋的果實掉落滿地，沒掉下來的，袋子也積水成為爛果，以前每週可採500斤，現在採不到50斤，雖然價格創天價，卻苦無芭樂可賣。

彭顯賦指出，今年受凱米颱風影響，落果相當嚴重，產量剩不到往年的一成，導致芭樂市場供不應求，進而創下歷史天價，不過雖然價格好，但也沒有芭樂可採，預計還要一個半月，進入第二期盛產季，價格才可能回穩。

芭樂評鑑恐停辦？彭顯賦表示，溪州鄉農會已連續多年舉辦「彰化縣優質番石榴評鑑競賽」，去年共有110組優秀的果農參加評鑑，今年「慘況」在品質跟數量都可能面臨挑戰，但距離評鑑還有近一個月，他相信農民能克服，端出最好的芭樂參賽，評鑑一定會繼續舉辦。

珍珠芭樂產量大減，溪州鄉農會今年舉辦「彰化縣優質番石榴評鑑競賽」恐面臨參賽組數不足窘境。（資料照）

珍珠芭樂產量大減，溪州鄉農會今年舉辦「彰化縣優質番石榴評鑑競賽」恐面臨參賽組數不足窘境。（資料照）

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，珍珠芭樂預計還要一個半月，進入第二期盛產季，價格才可能回穩。（記者陳冠備攝）

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，珍珠芭樂預計還要一個半月，進入第二期盛產季，價格才可能回穩。（記者陳冠備攝）

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