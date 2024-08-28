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不是蛋黃酥！鹿港排隊名店「阿振肉包」重返月餅市場

全國知名的排隊老店「阿振肉包」，今年將重返中秋月餅市場。（鄭永豐提供）

全國知名的排隊老店「阿振肉包」，今年將重返中秋月餅市場。（鄭永豐提供）

2024/08/28 07:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台中秋月餅市場 近年來都被「蛋黃酥」稱霸，但知名的排隊老店「阿振肉包」今年決定重返月餅市場，決定不做蛋黃酥，只做老闆鄭永豐獨愛的「紅酒釀桂圓月餅」，把收藏的紅酒與外銷桂圓乾熬煮入餡，讓老顧客一解多年中秋思念的滋味。

鄭永豐表示，「阿振肉包」原本的店名是「振味珍」餅鋪，其中，「振」就是取自父親鄭振山的名字。「振味珍」餅鋪主要產品是漢式喜餅，他從小最怕過中秋節，因為餅鋪的小孩，就是要在家裡幫忙做月餅，越到中秋就越忙，直到他接手後，把原本只是早餐的肉包改變麵皮的發酵方法，讓肉包升格為伴手禮，店名也跟著改為「阿振肉包」。

鄭永豐說，以往「阿振肉包」在中秋節，還是會應景推出月餅禮盒，但隨著年紀慢慢變大，加上前幾年碰上疫情，因此中秋月餅就一度中斷，但許多吃過的老饕都會敲碗，特別想念他拿出私房藏酒，不計成本所做的「紅酒釀桂圓月餅」，讓他決定今年讓他最後的「紅酒釀桂圓月餅」，重返中秋月餅市場。

鄭永豐指出，為了匹配他的私房藏酒，他挑選每台斤400元的頂級龍眼乾，全程都在無塵室手工剝殼、去籽，更外銷進軍日本與法國。月餅完全沒有添加物，也沒有反式脂肪，要讓大家吃的健康又美味，預計8月29日起供應開賣到9月15日，每日限量推出，售完為止。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

全國知名的排隊老店「阿振肉包」，今年將重返中秋月餅市場，推出老闆鄭永豐最鍾愛的「紅酒釀桂圓月餅」。（鄭永豐提供） <h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

全國知名的排隊老店「阿振肉包」，今年將重返中秋月餅市場，推出老闆鄭永豐最鍾愛的「紅酒釀桂圓月餅」。（鄭永豐提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「阿振肉包」老闆鄭永豐把肉包提升為伴手禮，打開肉包的新藍海，今年更出書晉升為「包子作家」。 （資料照，記者劉曉欣攝）

「阿振肉包」老闆鄭永豐把肉包提升為伴手禮，打開肉包的新藍海，今年更出書晉升為「包子作家」。 （資料照，記者劉曉欣攝）

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