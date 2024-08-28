「黑手牌」蛋黃酥爆紅 老闆卻遭質疑出一張嘴⋯⋯陳永聰現真功夫

黑手老闆遭質疑不會做蛋黃酥，陳永聰PO影片證明自己真的會做。（陳永聰提供）

2024/08/28 00:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「黑手牌」蛋黃酥，在全國中秋瘋蛋黃酥的市場爆紅，有人卻質疑業者陳永聰打著「黑手牌」名號，根本就不會做。對此，陳永聰特別在臉書，放上自己動手做蛋黃酥的影片，強調他真的會做，不是出一張嘴的老闆。

陳永聰說，他確實是從賣中古車與經營汽車修配廠起家，因為疫情才斜槓賣起蛋黃酥，沒想到越賣越好，他也很開心賣蛋黃酥除了讓員工賺錢，也能同時兼做公益，像他今年就捐出1萬顆蛋黃酥，給彰化縣內多個社福團體與機構。

陳永聰指出，今年「黑手牌」蛋黃酥因為他運用瑜珈球與廢棄水塔，打造了「母子蛋黃酥」，也分別為正常版的300倍與3000倍，也讓知名度大大提高，但在爆紅的同時，也引來網路質疑聲浪，有人認為他就是個老闆，都是在靠一張嘴指揮別人在做事，「黑手牌」根本就是空有其名。

陳永聰為了證明他真的會做蛋黃酥，特別在臉書放上20秒影片，證名他真的會包蛋黃酥，而是還包得不錯，因為這已經是他的每日工作。如果時間允許的話，他還會把買回來的醃漬鴨蛋，親自一顆一顆的打蛋，捨去蛋白，留下製作蛋黃酥最重要的鹹蛋黃。

強調因為他既然是老闆，當然一定要會做蛋黃酥，這樣才能要求品質，這也是他的日常工作。

黑手老闆遭質疑不會做蛋黃酥，陳永聰PO影片證明自己真的會做。（陳永聰提供）

「黑手牌」蛋黃酥爆紅，陳永聰巧手所做的「母子蛋黃酥」模型成為打卡熱點。（陳永聰提供）

「黑手牌」蛋黃酥爆紅。（記者劉曉欣攝）

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