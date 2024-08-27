縣府側門「煙味重災區」！ 彰化縣推無菸公園被打臉

民眾質疑，彰化縣政府側門南郭路的人行步道，這裡可是「菸味重災區」需要加強宣導。（記者張聰秋攝）

2024/08/27 16:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣衛生局推動無菸公園政策，結合公所、里長和社區志工力量，勸導戒不掉菸癮的老菸槍不要在公共場所吸菸，以營造一個更清新的休閒環境。不過，有民眾反映，真正要解決問題，應該先看看彰化縣政府側門南郭路的人行步道，這裡可是「菸味重災區」，經常有人在此抽菸，煙霧繚繞，令人避之不及。

民眾進一步建議，政策要推得有效，不妨考慮一些配套措施，比如在公共設施設立負壓吸菸室，這樣不僅可以讓老菸槍們有地方過過癮，也能讓其他人免受二手菸的困擾。如此一來，既能顧及吸菸者的需求，也能保護大家的健康，真正做到公園和公家機關周邊環境無菸、城市更清新。

為了降低民眾在二手菸環境中的曝露，彰化縣衛生局結合彰化市公所、里長及社區志工的力量，組成無菸公園宣導大隊，進行無菸公園實地勸導。昨天下午，宣傳大隊分頭前往彰化市金馬公園和延平公園實地宣導禁菸措施，提升民眾對禁菸政策的了解及支持，有民眾直言，會來公園抽菸的大都是街坊鄰居，不好意思上前勸阻，透過宣傳大隊出面，勸阻效果應該不錯。

但也有老菸槍看到了大隊人馬持看板靠近，趕緊調頭閃避，有老菸槍說，已經不在室內抽菸了，如果連戶外都要驅離，也說不過去！也要給老菸槍一條出路走啊。

對此，衛生局表示，政策期望透過社區志工巡邏，即時制止吸菸行為，並結合公所的無菸環境管理和衛生局的違法吸菸取締，確保公園成為清新健康的休閒場所。吸菸包含傳統紙菸、加熱菸及電子煙，均對人體有害，及早戒菸是守護自己健康的首選，欲戒菸者可利用國民健康署提供的多元戒菸服務資源及免費戒菸專線0800636363，讓自己遠離菸害。

彰化縣政府側門南郭路旁人行步道草皮區，成了民眾亂丟菸蒂的去處。（記者張聰秋攝）

彰化縣衛生局推動無菸公園政策，結合公所、里長和社區志工力量組宣傳大隊，勸導老菸槍不要在公園吸菸。（圖縣府提供）

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