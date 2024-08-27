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不吃不行！「彰化爌肉飯節」隱藏版店家地圖大公開

彰化市阿泉爌肉飯歷史悠久，許多人都是從小吃到大。（取自阿泉爌肉飯臉書）

彰化市阿泉爌肉飯歷史悠久，許多人都是從小吃到大。（取自阿泉爌肉飯臉書）

2024/08/27 07:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕到彰化就是要吃爌肉飯，在地人口袋名單到底是哪一家？今年「彰化爌肉飯節」正式公開153家美食地圖，其中59家已是爌肉飯地圖的名單店家，新增94家都是民眾與網友推薦。而海選名單有50家都位於彰化市，數量遙遙領先其它鄉鎮市，不愧是「爌肉飯日不落國」的首都！

縣府城觀處表示，為了挖出隱藏版的爌肉飯，今年活動特別開放給民眾推薦，果然推薦情況非常熱烈，扣除原本就在美食地圖、仍在經營的59家以外，民眾推薦了94家，總計有153家將參與海選，將由秘密客親自到訪試吃與評分，最後將遴選出50家，將於8月底公布。

而這次「彰化爌肉飯節」海選名單當中，共來自19個鄉鎮市，其中，彰化市以50家高居第1名，第2名是員林市16家，第3名是鹿港鎮13家，第4名是花壇鄉9家，而和美、溪湖與二林鎮都以8家並列第5名。光是彰化市、員林市與鹿港鎮就有79家在海選名單，佔了總數的一半以上。

縣府城觀處指出，近期就將公布遴選結果，會公布50家名單，但不會公布成績與名次。接著就會推出數位集章活動，民眾只要到這50家吃爌肉飯，並在網路完成集章，就會有一系列的互動與好康。

縣府公布隱藏版爌肉飯Google地圖，以及今年153家爌肉飯海選的完整名單

彰化縣爌肉飯節153家隱藏版名單大公開，標示藍色數字是原本就在爌肉飯地圖，紫色數字是民眾推薦新增的。（彰化縣城觀處提供）

彰化縣爌肉飯節153家隱藏版名單大公開，標示藍色數字是原本就在爌肉飯地圖，紫色數字是民眾推薦新增的。（彰化縣城觀處提供）

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