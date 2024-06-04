房仲男追愛女大生遭拒 電話連環call、傳佛法還揚言「報警協尋」

陳男為表真心，幾乎每日連環call，找不到人就傳佛法資料給小惠，或稱要報警協尋等理由藉口保護，不過這些跟騷行為更讓小惠心理崩潰，決定報警提告。示意圖。（路透）

2024/06/04 00:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子參加活動時認識一名大學生小惠（化名），陳男對小惠一見鍾情，並表達追求之意，不過遭小惠拒絕，陳男為表真心，幾乎每日連環call，找不到人就傳佛法資料給小惠，或稱要報警協尋等理由藉口保護，不過這些跟騷行為更讓小惠心理崩潰，決定報警提告。彰化地院審理，依違反《跟騷法》將陳判處3月有期徒刑、緩刑3年，需賠償8萬元。

判決書指出，陳男從事房仲業，2019年7月，陳男參加科技部舉辦的U-STSR校園創新計畫而認識小惠，陳男表白追求，但遭小惠明確拒絕，但陳男仍不死心，從2023年3月起至8月間，開始狂傳簡訊及打電話給小惠。

判決書指出，2023年3月至4月間陳男幾乎每日打給小惠，或以以手機簡訊傳送，請主動聯繫，報個平安」、「如果學校找不到您，我們會報警協尋！」、「看來必須去學校了解你的近況」、「你最近有新增朋友，看來是平安的」、「我還是你的正牌男友，要避免詐騙集團趁虛而入，把您拐走」、「是戰友！不是砲友，我會鄙視你」等語。

陳男見傳簡訊無用，開始改以mail寄一堆佛法相關的資料給小惠，藉此騷擾，甚至帶著蛋糕跟獎狀，衝到小惠上課的校園，讓小惠心生恐懼，決定提告。

陳男到案後否認跟蹤騷擾，並表示只是擔心小惠安危，並傳達佛法給她了解而已。

法官審理認為，陳男不顧被害人意願，屢次對其騷擾，影響對方身心健康，但念其與被害人達成和解，賠償8萬元，並同意給予緩刑，因此判處以上其刑。

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