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鹿港「九宮格便當」 吃得到烏魚子、鰻魚還有海膽

以鹿港、福興在地食材設計全新菜單，端出的「九宮格便當」，還可以吃到烏魚子、鰻魚。（陳慧玲提供）

以鹿港、福興在地食材設計全新菜單，端出的「九宮格便當」，還可以吃到烏魚子、鰻魚。（陳慧玲提供）

2024/06/04 00:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮在地小吃很多，但吃3家就吃不下，總讓遊客扼腕，廟口商圈配合活動推出「九宮格便當」，由國宴主廚運用在地食材，加入創意發揮，還吃得到烏魚子、鰻魚還有海膽，超級豪華。

鹿港廟口商圈創辦人陳慧玲表示，鹿港觀光聞名海內外，小吃也是遊客到訪必吃，鹿港鎮公所推出的小吃宴更是年年爆滿。因此，當她要辦鹿港一日遊的活動，就苦思要如何讓參加活動的民眾還能吃出新意。

陳慧玲說，她想到這幾年很流行的「九宮格便當」，找來國宴主廚來設計菜單，把鹿港獨特的芋丸加上冠軍地瓜泥，把鰻魚加入海膽創意變化，火龍果麻荖卷則是用春捲皮以火龍果入色，放入麻荖捲起來，美的優雅又可口，而老饕害的蝦猴與鮮蚵，也要通通擺進「九宮格」。

因此，小小的「九宮格便當」，既可以吃到西施舌、蝦猴、烏魚子、鰻魚還有海膽，給遊客吃到鹿港人最驕傲的海鮮味，配上雪藏綠豆糕、用福興酪農的鮮奶端上的鮮奶茶，吃的全是在地食材，卻讓遊客一看就驚豔，尤其是便當盒是木餐盒，吃完還可以留下，華麗的環保變身。

陳慧玲說，這次「九宮格便當」是配合6月15日推出的「鹿港尋根～品福鹿」小旅行，也是「九宮格便當」初登場，同時也在試水溫，如果反應良好，未來考慮可以客製化推出，讓鹿港旅遊的民眾有更多的選擇。

鹿港獨特的芋丸，加上冠軍地瓜泥，創意十足。（陳慧玲提供）

鹿港獨特的芋丸，加上冠軍地瓜泥，創意十足。（陳慧玲提供）

鹿港「九宮格便當」，還可以吃到烏魚子。（陳慧玲提供）

鹿港「九宮格便當」，還可以吃到烏魚子。（陳慧玲提供）

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