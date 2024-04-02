農機有補助 「碳匯」考倒青年農民

碳匯農機補助觀摩在明道大學有機農場舉行，現場展示多款大型農機。（記者顏宏駿攝）

2024/04/02 15:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕因應農業淨零碳排趨勢，農糧署開辦「碳匯農機」補助，但很多農民至今對自己從事農業減碳效益一知半解，也不知何種農機符合補助標準。今天農糧署在明道大學有機農場有一場碳匯農機示範觀摩，近百位來自中部地區的青年農民，實地了解農機在碳匯中扮演的角色，及各種機具的特色和價格。

光是「碳匯」這個名詞就考倒不少農民，明道大學精緻農業系主任劉程煒解釋說，碳匯（carbon sink）是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫為森林、海洋、土壤。農民與作物和土壤息息相關，把廢棄的農業資材打碎，化為土壤，就有碳匯效益，未來碳權交易上路，台積電或鋼鐵廠等用水、用電（碳排）大戶，就要向農、漁民購買碳權。

出席觀摩會的農業部農糧署農業資源組組長黃俊欽解釋，「碳權」得透過方法學演算，並由第三方驗證後，才可取得碳權，進而進行交易。國內主責碳權的機關為行政院環境保護署，環保署將碳權分為兩類，一類是「環評增量抵換」，在土地開發時使用；另一類「抵換專案」更具體，當公司企業的排碳需求超過其被限制的量時，就能透過此制度購買不足、缺少的分量來抵換。

黃俊欽表示，農民具有減碳、匯碳的潛力，透過高效省工的農機更能達到碳匯的目標，這些農機因符合碳匯效益、綠循環、減碳標準，農民購買時都可獲得補助，例如即時沃度檢測施肥插秧機、表層圓耙犁、雷射自動整平器、動力施轉耙、翻土彈簧耙、動力圓盤犁、水田除草機、大型樹枝打碎機…等。未來只要業者申請，會再增加。

碳匯農機補助觀摩在明道大學有機農場舉行，現場展示多款大型農機。（記者顏宏駿攝）

碳匯農機補助觀摩在明道大學有機農場舉行，現場展示多款大型農機。（記者顏宏駿攝）

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