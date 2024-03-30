相依為命孫子獲頒自強兒少 「紅龜粿阿嬤」哭了

13歲張程翔由紅阿嬤一手帶大，今年獲選彰化家扶中心自強兒少，祖孫相擁，阿嬤感動掉下眼淚。（彰化家扶中心提供）

2024/03/30 20:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣田中鎮13歲陽光少年張程翔從小與阿嬤相依為命，還會小幫手陪阿嬤賣手作紅龜粿，阿嬤最開心的就是翔翔課業好，還在學校參加社團學會小提琴，當翔翔獲頒今年彰化家扶中心自強兒少獎狀，阿嬤高興得掉下眼淚。

翔翔的阿公過世的早，阿嬤一手扛起家計，帶大一對仍在念國小的兒女，結果兒子在兩年前離開人世，阿嬤承受白髮人送黑髮人的悲痛，但她想到還有孫子翔翔，抹去眼淚也要把孫子扶養長大，看到孫子多才多藝，升上國中還有獎助學金的幫忙，如今拿到自強兒少肯定，讓阿嬤忍不住哭了，因為所有的辛苦都值得了。

目前就讀國一的張程翔，因為父母離異，從小由阿嬤照顧，阿嬤靠著自製古早味紅龜粿、甜粿、湯圓等維生，翔翔會跟著阿嬤在路邊擺攤賣紅龜粿，從分裝到叫賣都難不倒他。

張程翔一路念書都不必阿嬤煩惱，自動自發，不只課業表現良好，因為音感好，也在國小參加學校小提琴社團，讓阿嬤非常引以為傲。翔翔今天上台領獎，特別感謝了阿嬤與姑姑，因為74歲的阿嬤重聽，翔翔還上前擁抱阿嬤，讓阿嬤感動到哭了。

彰化家扶中心主任王震光說，在兒童節前夕，今天總共發揚了10名自強兒少，肯定他們在突破逆境成長的韌性。另外，彰化市13歲的汪鈺彗，從小就罹患「兒童腎病症候群」，不只勇敢接受治療，讓病情獲得控制，還特別去運動鍛鍊身體，因此發現體育才能，考入國中體育班，不向命運困頓低頭。

13歲少年張程翔獲選彰化家扶中心自強兒少，最感謝阿嬤與姑姑的陪伴。（彰化家扶中心提供）

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