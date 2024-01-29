生人迴避！彰縣伸港2/2「送肉粽」 路線曝光

近來彰化縣多起「送肉粽」因未公布路線，引發地方恐慌，公布路線與否，頗令家屬與禮儀公司及村里長苦惱。 （資料照）

2024/01/29 15:43

〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！近來彰化縣多起「送肉粽」科儀因未公布送煞路線，引發地方議論與恐慌，彰化縣伸港鄉新港村1名長輩久病厭世在家中輕生，家屬將於2月2日晚間10點至11點半舉辨「送肉粽」科儀，決定從善如流於今天公布送煞路線，最終將送往伸港出海口，新港村長蔡復成呼籲民眾當晚切勿在外逗留，以免犯沖。

蔡復成表示，這名男性長輩是疑因久病厭世在家輕生，家屬悲痛之餘也決定舉辦「送肉粽」安撫民心；送煞科儀預計2月2日星期五晚間10點到11點半舉行，路線則是伸港鄉新港村新港路356巷口出發，左轉新港路後，遇到美港公路後再左轉，沿美港公路到伸港出海口。

蔡復成說，家屬舉辦這場送煞科儀是為了要安撫民心，因此當晚舉行「送肉粽」時，民眾若非必要切勿在外逗留，送煞儀式過程中最好不要好奇外出觀望，下班放學也早點回家，以防犯沖；法會舉行完畢後送上貨車，沿路開車載往出海口，民眾切莫驚慌。

有民眾認為，最近彰化縣有多起「送肉粽」科儀多不公布送煞路線，應該是受之前「送煞」送上高速公路且往台中方向引發台中地方民眾反彈影響，但不公布路線反而會引發居民恐慌，頗令喪家與葬儀社及當地村里長難為，因此這次公布路線應該是經過深思熟慮後的決定。

伸港鄉新港村2月2日晚間10點至11點半將舉辨「送肉粽」科儀，送煞路線今天公布，最終將送往伸港出海口。（圖由蔡復成提供）

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