為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

生人迴避！彰縣伸港2/2「送肉粽」 路線曝光

近來彰化縣多起「送肉粽」因未公布路線，引發地方恐慌，公布路線與否，頗令家屬與禮儀公司及村里長苦惱。 （資料照）

近來彰化縣多起「送肉粽」因未公布路線，引發地方恐慌，公布路線與否，頗令家屬與禮儀公司及村里長苦惱。 （資料照）

2024/01/29 15:43

〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！近來彰化縣多起「送肉粽」科儀因未公布送煞路線，引發地方議論與恐慌，彰化縣伸港鄉新港村1名長輩久病厭世在家中輕生，家屬將於2月2日晚間10點至11點半舉辨「送肉粽」科儀，決定從善如流於今天公布送煞路線，最終將送往伸港出海口，新港村長蔡復成呼籲民眾當晚切勿在外逗留，以免犯沖。

蔡復成表示，這名男性長輩是疑因久病厭世在家輕生，家屬悲痛之餘也決定舉辦「送肉粽」安撫民心；送煞科儀預計2月2日星期五晚間10點到11點半舉行，路線則是伸港鄉新港村新港路356巷口出發，左轉新港路後，遇到美港公路後再左轉，沿美港公路到伸港出海口。

蔡復成說，家屬舉辦這場送煞科儀是為了要安撫民心，因此當晚舉行「送肉粽」時，民眾若非必要切勿在外逗留，送煞儀式過程中最好不要好奇外出觀望，下班放學也早點回家，以防犯沖；法會舉行完畢後送上貨車，沿路開車載往出海口，民眾切莫驚慌。

有民眾認為，最近彰化縣有多起「送肉粽」科儀多不公布送煞路線，應該是受之前「送煞」送上高速公路且往台中方向引發台中地方民眾反彈影響，但不公布路線反而會引發居民恐慌，頗令喪家與葬儀社及當地村里長難為，因此這次公布路線應該是經過深思熟慮後的決定。

伸港鄉新港村2月2日晚間10點至11點半將舉辨「送肉粽」科儀，送煞路線今天公布，最終將送往伸港出海口。（圖由蔡復成提供）

伸港鄉新港村2月2日晚間10點至11點半將舉辨「送肉粽」科儀，送煞路線今天公布，最終將送往伸港出海口。（圖由蔡復成提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投水里1/29送煞 民俗專家廖大乙：帶2物可避煞
2024/01/28 12:11

南投水里1/29送煞 民俗專家廖大乙：帶2物可避煞
彰化秀水今晚「送肉粽」 村長協調後公布路線了
2023/12/11 19:05

彰化秀水今晚「送肉粽」 村長協調後公布路線了

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
彰化5天5場「送肉粽」 大村鄉今晚10點送煞 路線曝光請迴避
2023/11/24 19:58

彰化5天5場「送肉粽」 大村鄉今晚10點送煞 路線曝光請迴避
防堵彰化送肉粽隊伍進入台中漁港 中市府攜手沿海安檢所把關
2023/11/22 08:13

防堵彰化送肉粽隊伍進入台中漁港 中市府攜手沿海安檢所把關

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播