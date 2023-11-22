防堵彰化送肉粽隊伍進入台中漁港 中市府攜手沿海安檢所把關

梧棲漁港是台中市沿海最大的漁港，安檢單位會加強管制。（記者張軒哲攝）

2023/11/22 08:13

〔記者張軒哲／台中報導〕送肉粽是彰化民間送煞儀式，彰化縣和美鎮與花壇鄉今晚（22日）將舉行送煞儀式，其中和美的隊伍日前公布路線從和美鎮上國道三號到台中市大安地區漁村，花壇的喪家則未公布最終儀式海邊，有可能至彰化縣或台中市濱海漁港。台中市海線民眾群起反彈，為了防堵彰化喪家到台中市的漁港舉行民間習俗。台中市府首開先例，除了告知彰化縣相關單位，也行文給各漁港安檢所，禁止儀式隊伍進入港畔。

彰化縣送肉粽喪家疑因受到彰化沿海民眾的壓力，竟捨近求遠，要到台中的濱海漁港舉行最終儀式，這兩天引起大甲跟大安地區民眾議論，和美的喪家原本鎖定大安區海墘里塭寮漁港，不少里民群起反彈。台中市議員楊啟邦表示，多次與承辦的禮儀社主管接洽，透過台中市府民政局與彰化相關單位協調，昨天禮儀社允諾不會來台中。

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台中市府海資所首度針對送肉粽儀式發出公文，海資所今日指出，依規定要在漁港內舉辦民俗活動，要事先申請，目前都未接獲申請，民俗活動與漁業作業無關，不得進入台中市各漁港辦理，也請松柏港、塭寮港、梧棲港、麗水港等安檢人員加強管制。

台中市府海資所針對彰化民間習俗儀式發出公文，請各漁港安檢所加強管制。（記者張軒哲翻攝）

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