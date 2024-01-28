低收戶悲歌！阿公遭火災燒死 阿嬤燒傷插管 待各界伸援

線西一處低收戶住處火災，消防員在控制火勢後進入火場勘查。（消防局提供）

2024/01/28 18:39

〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！彰化縣線西鄉一棟透天厝昨天發生火災，雖消防人員迅速控制火勢，但中風臥床的阿公不幸燒成焦屍，阿嬤嚴重燒傷送醫插管，2名孫子輕傷，由於一家人都靠領低收入戶補助過活，每月需負擔1萬2000元房租，喪葬費恐高達10萬元，除了縣府將協助喪葬與後續醫療協助，縣議員賴清美也收到許多民眾來電表示要捐款，賴清美表示將協助這一家低收入戶募喪葬費、醫療費和租房復原費用，度過難關。

昨天清晨6點多彰化縣消防局據報線西鄉一棟3樓透天厝發生火災，立即派出各式消防車11輛、救護車4輛，消防人員35人到場搶救，人員到場發現黑煙從2樓竄出，立即破壞1樓鐵捲門，隨即架設梯子從2樓前面的陽台進入室內，先救出2位男童，破門後阿嬤自行逃出。消防人員進入1樓客廳，火勢在半小時撲滅，但在1樓客廳發現阿公躺在電動床上，全身焦黑，明顯死亡。受傷阿嬤與2名男孫則送往彰基急救。

阿嬤送到彰基時並無意識，雙腿燒傷面積14%，背部跟腹部燒燙傷面積10%，雙手面積2%，經緊急插管後有恢復意識，目前插管治療中。至於2名男童輕傷，仍在兒童醫院接受救治。

縣議員賴清美表示，這戶人家平日靠領低收入戶補助過日子，男童的父親在與妻子離異後，原本也一起同住，3個月前到南部工作，每星期都會回來，除補助外也多了一份收入。但仍緩不濟急，這次火災住處由於是承租，每個月須負擔1萬2000元房租，原本生活壓力就已很沉重，如今又因火災釀出人命，年關將近之際，後續喪葬費10萬元，還加上房屋損壞復原費用，讓這家人更為悲慘；今天已有民眾來電表示要捐款，她將請善心人士幫忙燃眉之急，善款先讓阿公先入土為安，後續再持續關注。

線西一處低收戶住處火災，2名男童被救出時滿臉熏黑，表情驚恐。（賴清美提供）

線西一處低收戶住處火災，消防員抱著男童救出火場。（賴清美提供）

線西一處低收戶住處昨天火災，消防員將鐵捲門割開一個大洞搶救。（賴清美提供）

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