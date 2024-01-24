22筆酒駕交通違規舊案躲了10年 繼承祖產遭查封秒繳清
2024/01/24 12:58
〔記者張聰秋／彰化報導〕會來的終究躲不過！50多歲的彰化縣林姓男子，10年來陸續因酒駕等交通違規案件共22筆遭裁罰累計14萬多元，全被移送法務部行政執行署強制執行未果，林男原本名下無財產、無不動產，去年繼承父母遺產分割而取得2筆土地，彰化分署眼見今年3月執行時效屆滿，火速查封林男繼承的土地，林男為塗銷被查封的土地，只好妥協，跟家人借錢一次繳清全部罰鍰。
行政執行署彰化分署表示，林男22筆執行案件，台中分署執行期間，林男名下無存款、無不動產，也無固定薪水收入，台中分署執行多年於2021年先以執行憑證結案，沒想到，隔年林男繼承了一塊父親遺留下來在彰化縣溪湖鎮的祖先土地，台中分署發現，去年9月旋即把該案移交土地轄區彰化分署執行後續程序。
彰化分署指出，林男22筆執行案件法律執行效期陸續都快到期，其中，最近的一筆是今年3月就到期，彰化分署考量時間緊迫，紙本查封公文如以公示送達，恐怕緩不濟急，因此，除發文囑託地政機關查封登記外，同時首次運用政府專屬短碼簡訊平台發送簡訊通知義務人自動繳納。沒想到，這次執行股竟意外地接到林男來電，表明願意繳納並請求塗銷查封。
彰化分署轉述林男的說法，林男說，父母過世後兄弟姊妹共同繼承位於溪湖的土地，最近才完成共有物分割，這些祖上留下來的土地被查封後，曾跟家人討論如因此被拍賣掉實有愧於先人，因此向家人借錢一口氣繳清所欠14萬餘元，以此解除祖產易主的危機。