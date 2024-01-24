22筆酒駕交通違規舊案躲了10年 繼承祖產遭查封秒繳清

行政執行署彰化分署今公布1起執行10年未果，卻因繼承祖產遭查封土地，義務人只好妥協向家人借錢，一次繳清，以求塗銷查封。（彰化分署提供）

2024/01/24 12:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕會來的終究躲不過！50多歲的彰化縣林姓男子，10年來陸續因酒駕等交通違規案件共22筆遭裁罰累計14萬多元，全被移送法務部行政執行署強制執行未果，林男原本名下無財產、無不動產，去年繼承父母遺產分割而取得2筆土地，彰化分署眼見今年3月執行時效屆滿，火速查封林男繼承的土地，林男為塗銷被查封的土地，只好妥協，跟家人借錢一次繳清全部罰鍰。

行政執行署彰化分署表示，林男22筆執行案件，台中分署執行期間，林男名下無存款、無不動產，也無固定薪水收入，台中分署執行多年於2021年先以執行憑證結案，沒想到，隔年林男繼承了一塊父親遺留下來在彰化縣溪湖鎮的祖先土地，台中分署發現，去年9月旋即把該案移交土地轄區彰化分署執行後續程序。

彰化分署指出，林男22筆執行案件法律執行效期陸續都快到期，其中，最近的一筆是今年3月就到期，彰化分署考量時間緊迫，紙本查封公文如以公示送達，恐怕緩不濟急，因此，除發文囑託地政機關查封登記外，同時首次運用政府專屬短碼簡訊平台發送簡訊通知義務人自動繳納。沒想到，這次執行股竟意外地接到林男來電，表明願意繳納並請求塗銷查封。

彰化分署轉述林男的說法，林男說，父母過世後兄弟姊妹共同繼承位於溪湖的土地，最近才完成共有物分割，這些祖上留下來的土地被查封後，曾跟家人討論如因此被拍賣掉實有愧於先人，因此向家人借錢一口氣繳清所欠14萬餘元，以此解除祖產易主的危機。

法務部行政執行署彰化分署今年首次運用政府專屬短碼簡訊平台發送簡訊通知義務人自動繳納， 形同紙本送達，順利找到義務人，讓義務人出面繳清多年累計的罰鍰。（彰化分署提供）

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