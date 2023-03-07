彰化防撞桿被「撞」斷8成 剩下4支乾脆「拆光光」？惹議

彰化縣和美鎮彰美路的防撞桿，20支裝不到1個月就只剩7支完好，在陸續損壞下，上個月只剩4支。（記者劉曉欣攝）

2023/03/07 19:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮彰美路與仁美路口因為「撞」況不斷，去年8月加裝防撞桿，卻被「馬路三寶」撞斷8成，原本有20支卻只剩4支，近來卻全數拆光光，讓民眾大為跳腳說「這樣不是更危險嗎？」縣議員賴清美也表示，如果是防撞桿的安全防護不夠，也要加裝防撞護欄，讓安全更加分。

縣府工務處長林漢斌表示，鎮公所邀集縣府、縣警局交通隊共同會勘，因為考量市區行車最高速限為50公里，安裝防撞桿的效果有限，加上8成都被撞斷，才會做出先行拆除的決議。林漢斌強調，由於彰美路與仁美路口的意外頻傳，未來將會研議增設防撞護欄，或是劃設引導線。

縣議員賴清美表示，彰美路與仁美路口明明就是T字路，卻是意外事故頻傳，去年4月底才把路口號誌改為白天都會啟動紅綠燈功能，沒多久就發生死亡車禍，騎腳踏車的老翁在路口遭後車撞上倒地不治。

賴清美指出，和美鎮公所去年8月間加裝防撞桿，才裝好不到1個月，整排20支防撞桿，就只剩下7支是好的，還有廂形車把防撞桿當保齡球瓶輾過去，實在很誇張，前不久她路過發現防撞桿只剩4支，沒想到，如今卻是全數拆光光，拆除原因令人費解，如果是因為防撞桿的安全防護不夠，也要加裝防撞護欄，讓安全更加分。

和美鎮長林庚壬強調，這個危險路口從他當縣議員就來會勘改善，因為這個路口鄰近和東國小與彰化家扶中心，有許多家長、學生都會經過，道路安全措施應該要採取最高規格，才能守護師生家長與民眾的生命安全。

和美鎮彰美路僅存的4支防撞桿突然拆光光，讓民眾傻眼。（記者劉曉欣攝）

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