為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化防撞桿被「撞」斷8成 剩下4支乾脆「拆光光」？惹議

    彰化縣和美鎮彰美路的防撞桿，20支裝不到1個月就只剩7支完好，在陸續損壞下，上個月只剩4支。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮彰美路的防撞桿，20支裝不到1個月就只剩7支完好，在陸續損壞下，上個月只剩4支。（記者劉曉欣攝）

    2023/03/07 19:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮彰美路與仁美路口因為「撞」況不斷，去年8月加裝防撞桿，卻被「馬路三寶」撞斷8成，原本有20支卻只剩4支，近來卻全數拆光光，讓民眾大為跳腳說「這樣不是更危險嗎？」縣議員賴清美也表示，如果是防撞桿的安全防護不夠，也要加裝防撞護欄，讓安全更加分。

    縣府工務處長林漢斌表示，鎮公所邀集縣府、縣警局交通隊共同會勘，因為考量市區行車最高速限為50公里，安裝防撞桿的效果有限，加上8成都被撞斷，才會做出先行拆除的決議。林漢斌強調，由於彰美路與仁美路口的意外頻傳，未來將會研議增設防撞護欄，或是劃設引導線。

    縣議員賴清美表示，彰美路與仁美路口明明就是T字路，卻是意外事故頻傳，去年4月底才把路口號誌改為白天都會啟動紅綠燈功能，沒多久就發生死亡車禍，騎腳踏車的老翁在路口遭後車撞上倒地不治。

    賴清美指出，和美鎮公所去年8月間加裝防撞桿，才裝好不到1個月，整排20支防撞桿，就只剩下7支是好的，還有廂形車把防撞桿當保齡球瓶輾過去，實在很誇張，前不久她路過發現防撞桿只剩4支，沒想到，如今卻是全數拆光光，拆除原因令人費解，如果是因為防撞桿的安全防護不夠，也要加裝防撞護欄，讓安全更加分。

    和美鎮長林庚壬強調，這個危險路口從他當縣議員就來會勘改善，因為這個路口鄰近和東國小與彰化家扶中心，有許多家長、學生都會經過，道路安全措施應該要採取最高規格，才能守護師生家長與民眾的生命安全。

    和美鎮彰美路僅存的4支防撞桿突然拆光光，讓民眾傻眼。（記者劉曉欣攝）

    和美鎮彰美路僅存的4支防撞桿突然拆光光，讓民眾傻眼。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    潮州到台88縣幹道再現「黃色奇觀」 不到600米近半設向桿設
    2023/02/22 23:24

    潮州到台88縣幹道再現「黃色奇觀」 不到600米近半設向桿設
    防撞桿降肉！國1彰化段「黃色棒棒糖」掉滿地 防撞慘害輾撞
    2023/02/08 19:24

    防撞桿降肉！國1彰化段「黃色棒棒糖」掉滿地 防撞慘害輾撞

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    又來了！把防撞桿當保齡球 超狂客運直接輾壓影像曝光
    2022/11/08 16:59

    又來了！把防撞桿當保齡球 超狂客運直接輾壓影像曝光
    國小人行道防撞桿挨批「沒用」 里長卻這樣說
    2022/06/08 22:44

    國小人行道防撞桿挨批「沒用」 里長卻這樣說

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播