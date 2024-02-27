振奮！彰化車禍命危姊妹心跳、血壓穩定 醫：持續好轉

彰基兒童醫院醫師張尚文（左）會診9歲妹妹的病情。（彰基提供）

2024/02/27 12:49

〔記者湯世名／彰化報導〕振奮！彰化縣伸港鄉遭休旅車撞成重傷命危的陳姓國小姊妹，搶救第5天狀況持續好轉，彰基與秀傳醫院今天會診2姊妹，發現姊妹倆心跳與血壓都相當穩定，狀況持續好轉，期盼各界持續給予姊妹集氣祈福，讓姊妹倆能脫離險境。

彰化基督教兒童醫院神經外科主任張尚文指出，9歲的妹妹今天（27日）心跳93，血壓113／70血壓穩定，仍用呼吸器，狀況雖然持平，但有持續好轉現象，惟昏迷指數仍是3，在經過第5天搶救後，希望能度過關鍵期。

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彰化秀傳醫院的醫療小組，今天集合各相關科別的醫師、呼吸治療師及護理師一起會診剛過11歲生日的姊姊，秀傳醫院指出，姊姊今天血氧較不穩定，不過調整氧氣濃度後有恢復正常，心跳與血壓正常，昏迷指數3分，仍有生命危險，不過整體往好的方向在走。

受彰化家扶中心扶助的姊妹倆，去年父親節還曾跟大家一起為家扶主任王震光慶生，並寫卡片祝王震光父親節快樂，卡片上寫著「玉樹臨風的主任哥哥父親節快樂」、「帥氣的主任哥哥父親節快樂」，讓王震光相當難過說，希望兩姊妹一定要好起來，今年再來為「帥氣的主任哥哥」祝福。

秀傳醫院醫師今天會診11歲姊姊的病況，持續搶救。（秀傳提供）

去年父親節姊妹倆（紅圈）還曾寫卡片祝彰化家扶主任王震光父親節快樂。（王震光提供）

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