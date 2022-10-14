彰化縣議員資格審查 只有他資格不符…

中央選委會公布縣議員登記資格審定結果，尋求連任的國民黨彰化縣議員洪本成的資格不符。（取自彰化縣議會官網）

2022/10/14 17:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年彰化縣長、縣議員、鄉鎮市長、市民代表、村里長選舉的候選人資格，經中選會與縣委會審定，今天公布審定結果，全縣議議員9個選區共有86人登記，符合資格85人，而第5選區的國民黨縣議員洪本成，因有選罷法第26條第2款情事，資格不符。

中央選委會今天公布審定結果，縣長候選人3人都資格符合；而縣議員部分，共有86人登記，1人資格不符，資格不符者為第5選區的國民黨縣議員洪本成。

而彰化縣選委會今天公布審定結果，鄉鎮市長共有65人登記，全數都符合規定。在鄉鎮市代表部分，共有489人登記，資格符合486人，有3人資格不符；分別為彰化市王紀秋喜、伸港鄉柯志騰重複登記代表及村里長；以及溪湖鎮楊鴻源因有選罷法第26條第2款之情事，所以，資格不符。

在村里長選舉方面，全縣共有1041人登記，其中，芳苑鄉興仁村林奇昌、大城鄉公館村王冠鈞、大村鄉貢旗村賴漢斌等人，因有選罷法第26條第4款的情事；而彰化市王紀秋喜、伸港鄉柯志騰則是重複登記村里長及代表；另外，還有大村鄉吳國村在登記之後死亡以外，其餘1035位候選人資格皆符合規定。

彰化縣選委會表示，通過資格審定的候選人，將於10月21日舉行號次抽籤。

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