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    首頁　>　彰化縣

    打造彰化最美自行車道 縣府爭取2000萬升級環島路線

    彰化縣二水鄉擁有全台獨有的三鐵（鐵道、鐵馬、鐵人）觀光路線，彰化縣府近日將二水單車路線納入環島1-17號線，盼能吸引更多單車族來彰化。（資料照）

    彰化縣二水鄉擁有全台獨有的三鐵（鐵道、鐵馬、鐵人）觀光路線，彰化縣府近日將二水單車路線納入環島1-17號線，盼能吸引更多單車族來彰化。（資料照）

    2022/07/18 19:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉休閒風氣盛行，擁有全台獨有的三鐵（鐵道、鐵馬、鐵人）觀光路線，為倡導全民騎自行車環島，彰化縣政府向中央申請補助2000萬元，將源泉車站至彰雲大橋間的道路增設自行車標線及道路鋪面改善，升級原有單車路線，讓鐵馬族騎乘更安全，工程近日已發包，預計11月就能完工。

    二水鄉緊鄰八卦山脈跟濁水溪，加上集集線貫穿，因此很早就發展「鐵馬逐鐵道」休閒觀光單車路線，規劃從二水車站至源泉車站再通往南投名間，沿途可賞花旗木，成為彰化最美自行車道，近期縣府針對地方觀光，向交通部提報「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫修正計畫」，將二水單車路線納入「環島1-17號線」，吸引更多單車族來彰化。

    該計畫將從源泉車站前鼻倡路接往彰雲大橋，全長約2公里，不過該路段路面狹小，路基狀況不佳，將改善道路鋪面，並增加自行車標線、指示牌面等，工程6月底發包，近期開工，預計工期90天。

    彰化縣長王惠美今日先前往當地視察，期待工程完工後將能升級二水旅遊的品質，也期許地方公所、農會把二水「田庄味」展現出來，成為打卡吸睛景點，慢慢就會有遊客進來，讓年輕人願意返鄉，地方就會增加很多活力。

    源泉車站前鼻倡路通往彰雲大橋路面狹小，路基狀況不佳，將改善道路鋪面。（記者陳冠備攝）

    源泉車站前鼻倡路通往彰雲大橋路面狹小，路基狀況不佳，將改善道路鋪面。（記者陳冠備攝）

    源泉車站至彰雲大橋間的道路，將增設自行車標線及道路鋪面改善。（彰化縣政府提供）

    源泉車站至彰雲大橋間的道路，將增設自行車標線及道路鋪面改善。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美（左2）先前往當地視察，期待工程完工後將能升級二水旅遊的品質。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（左2）先前往當地視察，期待工程完工後將能升級二水旅遊的品質。（記者陳冠備攝）

    彰化縣政府向中央申請補助，將源泉車站至彰雲大橋間的道路增設自行車標線及道路鋪面改善，升級原有單車路線。（彰化縣政府提供）

    彰化縣政府向中央申請補助，將源泉車站至彰雲大橋間的道路增設自行車標線及道路鋪面改善，升級原有單車路線。（彰化縣政府提供）

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