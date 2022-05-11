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    139線顏氏牧場吃喜酒 4小時狂開324件超速罰單

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    2022/05/11 22:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕139線彰化市轄區有一段長達4公里路段速限40公里，不少外地人超速挨罰，最近就傳出一起外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速挨罰，挨罰的親友團人數相當多，且一字排開有不少是雙B、積架甚至市價上千萬元的麥拉倫等名車，每人最高慘噴2400元罰鍰。彰化警方資料顯示當天下午4小時該路段共取締324件超速，排除機車118件，粗估親友團挨罰件數恐高達上百件，可謂損失慘重。

    彰化警方私下指出，傳聞中該親友團是於今年3月間來到139線顏氏牧場吃喜酒，從中午吃到晚宴，顏氏牧場就位於速線40公里的範圍內，來參加喜宴的幾乎都是外縣市人，因此對該路段速限可能較為不熟悉，不過沿線有標示非常清楚的路面與標誌指示牌，不會有誤認的問題。

    警方資料顯示，喜宴當天從下午1點到5點，該路段超速挨罰的分別是1點到2點取締55件，2點到3點取締95件、4點到5點取締47件、5點之後取締29件，總共取締324件，其中汽車206件、機車118件。傳出的親友團至少收到50件超速罰單，但若排除機車，且大部分是外縣市開車前來的親友團，取締件數恐怕多達上百件，但有鑑於許多人不願聲張，因此外傳為50多件。

    依據警方取締超速照片來看，被開單的車輛有不少是百萬名車甚至千萬跑車，不只有雙B轎車，還有積架、馬自達雙門跑車，甚至還有新車市價上千萬元的麥拉倫跑車。收到超速罰單的民眾，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上2400元以下罰鍰。

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速，挨罰的車輛中有不少雙B、積架甚至上千萬元的麥拉倫等名車。 （警方提供）

    外傳有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速挨罰，取締件數至少50件。 （資料照，記者湯世名攝）

    外傳有外縣市親友團到139線顏氏牧場吃喜酒，不料在吃完喜酒驅車離去時超速挨罰，取締件數至少50件。 （資料照，記者湯世名攝）

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