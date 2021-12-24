王惠美就職3週年 「彰化人民火大聯盟」送她3個字

彰化人民火大聯盟拉布條在彰化演藝廳廣場陳情抗議彰化縣政建設停滯還倒退。（記者張聰秋攝）

2021/12/24 11:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美今舉辦就職3週年活動，環團、民代和民眾組「彰化人民火大聯盟」，聚集在活動外廣場拉布條怒吼，認為王惠美執政效率不彰、競選政見跳票，中央補助給彰化的重大建設嚴重延宕，3年來沒有勾勒出美麗的願景可讓人期待，彰化建設停滯甚至倒退，對彰化縣政發展結論就是「慘、慘、慘」，分數只能給不及格50分。

「跳票縣長、人民火大。」3、40個聯盟成員，有縣議員也有環保團體以及關心彰化發展的民眾等人，拉著寫有「還我怡心園」、「還我田尾觀光」、「王惠美失政成果」等抗議字句的白布條，在彰化縣演藝廳前廣場高喊口號，痛批王惠美執政3年來沒有給彰化勾勒大願景，鄉親期待落空，只有例行性業務的計畫運作，彰化原地踏步還越走越後退。

縣議員李成濟指出，前任縣長好不容易爭取到的台灣燈會，結果拱手讓給了台中市舉辦，結果台中燈會吸引了上千萬人次，彰化失去大力行銷觀光的好機會；同樣地，八卦山擁有的觀光遊憩資源，是彰化縣的寶貝，現任縣長卻任由私人規劃開發產業園區，不但浪費了好山好水，更葬送了彰化縣民休閒遊憩的好去處。

「要健康婆婆媽媽團」彰化團長顏淑女指出，明年彰化建縣300年，結果彰化精神地標「八卦山大佛」修繕工程跳票，連建縣300年的大事都辦不好，身為彰化縣長實在應該跟125多萬縣民道歉。

彰化縣環保聯盟理事張淑芬表示，曾名列全台10大旅遊景點冠軍的花壇台灣民俗村，遭地主無預警拆除後，搖身變成產業園區開發案，台灣民俗村這片山坡地保育區硬生生要被人為破壞，許多在地的茉莉花農、西施柚農憂心忡忡，一旦土地變成工廠，灌溉用水、民生使用的地下水都可能遭到污染，中科二林園區還有大筆工業土地沒有廠商進駐，王惠美縣長為什麼要容許財團打這片山坡地的主意？山坡地應該要好好保護，為何要過度開發與破壞大自然賜給彰化人的美麗資源。

彰化縣議員參選人楊子賢也戳，八卦山是彰化的聖山，除了有豐富的物產，更是許多縣民休閒遊憩的地方，王縣長不在過去台灣民俗村的觀光旅遊基礎上努力，把美麗的山林送給財團環境污染，放任大埔截水溝堤岸道路工程一再延宕，縣長不思索人民真正的需要，只把任由財團濫行開發與土地炒作，身為彰化縣民無法接受。

縣議員張欣倩和多位田尾鄉代，以及黃柏瑜、劉珊伶、葉繼元、林維浩、楊子賢等多位擬參選縣議員的鄉親，也大聲疾呼，前瞻建設計畫中央給了彰化多項重大建設，道路交通、城鄉風貌、觀光建設、停車場開發等等，王惠美執政接手後，後續作業工程一延再延，甚至縣府竟然與廠商解約，導致許多建設「消風」或「消失」，縣政慘到乏善可陳。（12:49更新）

一群民代和民眾組「彰化人民火大聯盟」今聚集在活動外廣場拉布條怒吼，痛批王惠美執政3年來沒有給鄉親勾勒大願景，無法讓人有所期待。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美今就職3週年活動，人民火大聯盟場外拉布條抗議，警方築人牆，避免發生衝突。（記者張聰秋攝）

警方人牆圍在彰化人民火大聯盟成員前，未讓陳抗民眾進一步靠近彰化演藝廳，避免場面尷尬起衝突。（記者張聰秋攝）

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