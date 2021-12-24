王惠美就職3週年 「彰化人民火大聯盟」送她3個字
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美今舉辦就職3週年活動，環團、民代和民眾組「彰化人民火大聯盟」，聚集在活動外廣場拉布條怒吼，認為王惠美執政效率不彰、競選政見跳票，中央補助給彰化的重大建設嚴重延宕，3年來沒有勾勒出美麗的願景可讓人期待，彰化建設停滯甚至倒退，對彰化縣政發展結論就是「慘、慘、慘」，分數只能給不及格50分。
「跳票縣長、人民火大。」3、40個聯盟成員，有縣議員也有環保團體以及關心彰化發展的民眾等人，拉著寫有「還我怡心園」、「還我田尾觀光」、「王惠美失政成果」等抗議字句的白布條，在彰化縣演藝廳前廣場高喊口號，痛批王惠美執政3年來沒有給彰化勾勒大願景，鄉親期待落空，只有例行性業務的計畫運作，彰化原地踏步還越走越後退。
縣議員李成濟指出，前任縣長好不容易爭取到的台灣燈會，結果拱手讓給了台中市舉辦，結果台中燈會吸引了上千萬人次，彰化失去大力行銷觀光的好機會；同樣地，八卦山擁有的觀光遊憩資源，是彰化縣的寶貝，現任縣長卻任由私人規劃開發產業園區，不但浪費了好山好水，更葬送了彰化縣民休閒遊憩的好去處。
「要健康婆婆媽媽團」彰化團長顏淑女指出，明年彰化建縣300年，結果彰化精神地標「八卦山大佛」修繕工程跳票，連建縣300年的大事都辦不好，身為彰化縣長實在應該跟125多萬縣民道歉。
彰化縣環保聯盟理事張淑芬表示，曾名列全台10大旅遊景點冠軍的花壇台灣民俗村，遭地主無預警拆除後，搖身變成產業園區開發案，台灣民俗村這片山坡地保育區硬生生要被人為破壞，許多在地的茉莉花農、西施柚農憂心忡忡，一旦土地變成工廠，灌溉用水、民生使用的地下水都可能遭到污染，中科二林園區還有大筆工業土地沒有廠商進駐，王惠美縣長為什麼要容許財團打這片山坡地的主意？山坡地應該要好好保護，為何要過度開發與破壞大自然賜給彰化人的美麗資源。
彰化縣議員參選人楊子賢也戳，八卦山是彰化的聖山，除了有豐富的物產，更是許多縣民休閒遊憩的地方，王縣長不在過去台灣民俗村的觀光旅遊基礎上努力，把美麗的山林送給財團環境污染，放任大埔截水溝堤岸道路工程一再延宕，縣長不思索人民真正的需要，只把任由財團濫行開發與土地炒作，身為彰化縣民無法接受。
縣議員張欣倩和多位田尾鄉代，以及黃柏瑜、劉珊伶、葉繼元、林維浩、楊子賢等多位擬參選縣議員的鄉親，也大聲疾呼，前瞻建設計畫中央給了彰化多項重大建設，道路交通、城鄉風貌、觀光建設、停車場開發等等，王惠美執政接手後，後續作業工程一延再延，甚至縣府竟然與廠商解約，導致許多建設「消風」或「消失」，縣政慘到乏善可陳。（12:49更新）