暴增！彰縣第11輪疫苗 預約近8萬人創新高

彰化縣連續54天本土疫情加零，縣長王惠美說明目前縣內施打疫苗情況。（記者張聰秋攝）

2021/10/13 21:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣連續54天沒有新增本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案例，疫苗持續接種中；明天（14日）打完第10輪疫苗，15日到21日將開打第11輪疫苗，包括BNT和AZ第二劑，預約接種人數近8萬人，人數暴增1倍以上，刷新前10輪新高。

「集氣，拚下去就對了！」縣長王惠美說，10月疫苗接續來，彰化縣很早即分流規劃疫苗施打時間，並加開夜診，假日時還有增加施打站，特別感謝醫療院所及第一線醫護人員一起協助，提升彰化縣疫苗施打率，30至49歲昨天低於全國平均值近1成，加強呼籲後，感謝鄉親的配合，到打率明顯拉高，第10輪都接近百分百，今天30至49歲已有54%，只略低於全國平均值56.8%一些，10月下旬疫苗很多都陸續到貨，請大家趕快上網COVID-19 公費疫苗預約平台（https://1922.gov.tw/）拚！疫苗覆蓋率提升，早日恢復正常的生活。

彰化縣前10輪預約接種人數，每一輪最多在4、5萬人左右，第11輪起疫苗到貨量增加，縣內完成BNT第一劑和增加開放44歲以上民眾就有3萬9000多人預約，加上，還有3萬9000多人完成AZ第二劑預約，總計共7萬9000多人完成預約，超越以往。

彰化縣從第1輪開打至今，全縣約57%比例都集中在醫院和診所接種、27%校園接種站、11%衛生所、5%快打站，其中，診所比例占了41%最高，顯然民眾比較喜歡也習慣就近前往診所打疫苗。

外縣市由於第11輪預約人數太多，加上，同時有兩種以上不同疫苗要施打，顧慮醫療人員忙中出錯，台中市將採分流接種，診所打AZ第二劑、醫療院所和快打站打BNT，引發民眾抱怨不能去診所打BNT。

外縣市改變第11輪接種方式 彰化縣維持不變

縣長王惠美表示，彰化從一開始就是採取就近施打、區分時段和避免群聚的方式接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，依照中央核定時間，安排在疫苗可施打的時間內，開放讓民眾登記預約接種地點和時間。

王惠美指出，縣內從一開始中央開放民眾登記時，預先都已規劃好分流接種的作業，好比說，中央給5天時間，彰化就已先規劃哪幾天要讓哪一類、施打哪一種疫苗民眾進行施打，各醫療院所、診所平常晚上也都有夜診，假日施打站也開打，快打站和校園接種站也有，站多地點又多，醫療人員接種每種疫苗都有SOP流程，作業流暢，提升施打效率。

彰化縣目前第一劑疫苗接種率12歲以上已超過6成。（縣府提供）

彰化縣12歲以上打第二劑疫苗人數已有27萬多人。（縣府提供）

外縣市改變第11輪接種方式，彰化縣維持不變，從一開始中央開放民眾登記時，預先都已規劃好分流接種的作業，哪幾天要讓哪一類、施打哪一種疫苗民眾進行施打，全都預先妥善安排與規劃。（縣府提供）

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