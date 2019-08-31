勒索病毒襲擊 彰化醫院、員基中標

2019-08-31 15:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕要看病，先付比特幣？國內醫療醫院近日傳出有56家各級醫療院電腦主機系統遭境外的「勒索病毒」肆虐攻擊，必須支付比特幣當贖金。經查發現彰化地區內衛福部立彰化醫院、員林基督教醫院都成為勒索對象。

對此，彰化醫院今午發出聲明表示，受影響的只有派車系統與內部公告行政頁面遭病毒加密鎖定，院方即時進行系統重建，目前電腦作業已恢復正常；員基醫院說，只有網路掛號系統當機，更新病毒碼後，已正常運作。

彰化醫院指出，部分行政頁面遭病毒加密，院方決定不被勒索，進行重建，相關人員昨天起就趕工重建相關的作業系統，目前都已完成，頁面已恢復正常；至於被加密的資料，重要檔案平時均有備檔，影響不大，近期臨時性的公告事宜請員工重新鍵入系統就不會有問題。

院方人員表示，29日當天院方發現派車系統遭駭客加密，必須支付比特幣，索取密碼，院內沒人使用比特幣，也不接受勒索，立即請資訊人員進行系統重建，下午就完成系統運作，昨、今兩日測試，未再發現異常。院方也強調，醫療作業系統未被入侵，病患權益及資料安全無慮，請民眾放心。

員林基督教醫院表示，29日上午有民眾來電指出，網路掛號系統無法登錄，通報資訊人員查詢發現，疑似遭駭客「勒索病毒」攻擊，經資訊人員立即更新病毒碼，重啟網頁後，下午已能正常掛號。

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