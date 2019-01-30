梅伊脫歐B計畫 再闖下議院

2019-01-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國下議院預計當地時間廿九日晚間七時（台灣時間卅日凌晨三時）開始表決被稱為脫歐「Ｂ計畫」、旨在避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現「硬邊界」的「邊境保障措施」等多項脫歐協議修正案。此前，首相梅伊提出的脫歐協議草案，已於十五日遭下議院否決，梅伊廿一日緊急向下院提交脫歐Ｂ計畫，反對黨則追加提出避免「無協議」脫歐、確保國會有權展延脫歐期限、正式提及二次公投可能性等多項修正案。

彭博報導，梅伊已相當於放棄過去歷時十八個月與歐盟反覆談判所達成的協議，轉而透過個別的修正案，將重寫脫歐協議的主導權交予國會；若國會通過Ｂ計畫，可向歐盟傳達明確的訊息，即解決北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題，可換取國會支持梅伊的脫歐協議。英國廣播公司（BBC）分析，就算Ｂ計畫未能表決通過，梅伊也可藉此削弱國會對現有協議的反對聲浪，尋求逐步軟化脫歐強硬派立場。

歐盟負責英國脫歐談判的高級官員魏恩德（Sabine Weyand）廿八日嚴厲批評梅伊處理脫歐談判的方式，指責她未與內閣和國會議員充分溝通，進而導致脫歐協議卡關，聲稱英國恐「意外地」無協議脫歐，「硬脫歐是唯一不需任何人採取任何行動或做任何決定的情況，這也是硬脫歐風險如此高的原因」。愛爾蘭當局廿七日則表態，「絕對不會」妥協於邊境保障措施。

英研究：脫歐導致健康風險

與此同時，英國倫敦帝國學院廿九日發布的研究指出，重度依賴進口食物的英國，在脫離歐盟後，將面臨蔬果進口成本飆升的情況，恐導致英國人的蔬果攝取量普遍下降，使得長期健康風險隨之而來，「在無協議脫歐的情況下，我們預估，二○二一年至三○年將多出一．二四萬人死於中風及心臟病」。

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