2019-01-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕看到陌生人透過蘋果手機iPhone網路視訊功能「FaceTime」來電，不接卻依舊身處被竊聽險境？蘋果公司廿八日證實此漏洞，火速停用去年十月底隨系統更新版本iOS 12.1推出的「群組FaceTime」功能，預計本週修復，以防用戶遭有心人任意竊聽。

蘋果這次「把你的蘋果裝置變成意外公開播送的麥克風」，堪稱蘋果歷來最大隱私漏洞之一，由專門揭蘋果瘡疤的美國網站「9to5mac」率先踢爆。當天適逢「國際數據隱私日」，又是蘋果公司廿九日公布二○一九財政年度第一季財務報表前夕，令以隱私保護工夫自詡的它格外尷尬。

若您擁有蘋果公司iPhone或其平板電腦iPad，且系統執行iOS 12.1以上版本，可與親友共同測試前述漏洞：撥出FaceTime但對方先不接聽，您此時按下螢幕畫面上的「…」，下方將出現通話名單，除了您撥打的友人，可另「加入聯絡人」；這時請選擇您自己，即進入群組通話模式。但在漏洞下，並未接聽電話的友人那頭，竟傳出他自身與周遭的聲音，甚至在鎖定螢幕時按下電源鍵都會影像外流，而當事人渾然不覺。

所幸根據最新測試，目前已無法「群組FaceTime」通話，這項網路瘋傳的竊聽密技已失效。但若想以防萬一，可聽從專家建議，暫時停用FaceTime，直至蘋果正式公告除錯完畢。

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