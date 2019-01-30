全球清廉度丹麥第1 台灣31 中國87

2019-01-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕貪腐觀察機構「國際透明組織」（Transparency International，TI）廿九日公布二○一八年全球一百八十個國家與地區的政府清廉度排名，丹麥總分八十八分，名列第一；紐西蘭總分八十七分，排名第二；美國較前一年退步四分，總分七十一分，下滑四個名次來到第廿二名，自二○一一年以來，首度跌出前廿名。台灣則以六十三分名列第卅一名。

美首度跌出前廿名

台灣得分雖與前一年相同，但名次下滑，退步主因是葡萄牙、塞席爾共和國得分變高，排名雙雙超過台灣。中國總分卅九分，排名第八十七名，較前一年下滑十個名次；新加坡管理大學副教授陳慶文（Eugene Tan）分析，中國「清廉印象指數」下降，顯示習近平政權仍普遍存在貪腐問題。

國際透明組織指出，二○一八年全球「清廉印象指數」（Corruption Perception Index，CPI）顯示，超過三分之二的國家總分低於五十分；貪腐程度與該國是否採行民主制度有顯著關聯，民主制度完善的國家平均七十五分，民主制度有缺陷的國家平均四十九分，專制政權平均得分則為卅分。「清廉印象指數」彙整世界銀行、非洲開發銀行與世界經濟論壇等十二個國際機構的數據，將清廉度予以量化，分數從零到一百，愈高分代表愈清廉。

亞太地區平均得分四十四分。新加坡總分八十五分，與芬蘭、瑞典、瑞士並列第三；日本總分七十三分，排名第十八；南韓總分五十七分，排名第四十五。菲律賓（卅六分，第九十九名）較前一年上升十二個名次，顯示菲國貪腐問題有顯著改善。越南（卅三分，第一一七名）則較前一年大幅下滑十個名次。

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