維權網站創辦人 煽動顛覆判5年

2019-01-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國知名維權網站「人權與民生觀察」創辦人劉飛躍，廿九日遭湖北省法院裁定「煽動顛覆國家政權罪」成立，處以五年徒刑，並沒收逾一百萬人民幣（約四六三萬台幣）個人資產。人權團體痛批，該判決旨在根絕中國的草根維權運動。總部設於紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）組織要求中國當局立即撤銷判決，無條件釋放劉飛躍。

四十八歲的劉飛躍，二○○六年創辦民生觀察網站，廣泛報導中國人權議題，包括維權人士與律師遭捕起訴、示威抗爭、警察濫權、政府貪污、冤假錯案及禁止官方媒體報導的事件。二○一四年起，他發表中國人權侵犯事件年度報告，並經常撰文提倡非暴力、公民不服從理念，發動呼籲政治改革的連署。他在一六年十一月遭湖北省隨州市警方拘押，一個月後被正式以煽動顛覆罪逮捕。

隨州中級人民法院廿九日判決出爐後，七十六歲的劉母表示，家人原本希望藉由完全遵照法院要求，換得當局寬大對待，豈料判決比預期還重。「人權觀察」中國研究員王亞秋指出，起訴人權網站的編輯，顯示中國政府多麼畏懼獨立報導，劉的重判是「殺雞儆猴」。

重判是「殺雞儆猴」

人權觀察指出，劉被起訴後，當局拒絕其律師與他會面的要求，他的律師文東海甚至被吊銷執業證。去年八月，法院開庭審理劉案期間，警方將聲援群眾全數帶走，並禁止民眾靠近法院，律師也不得公開討論案情。早在劉被捕前，就不斷遭警方騷擾與監控，不時被短暫拘捕或軟禁。劉妻指出，當局曾剪斷他家的電源，並曾跟蹤、毆打他。

中國政府透過囚禁獨立維權網站的負責人，企圖消滅已屈指可數的人權新聞網。記錄維權抗爭的「非新聞」創辦人盧昱宇被判刑四年；「權利運動」網站負責人甄江華被判刑兩年。資深維權人士、「六四天網」創辦人黃琦，自一六年十一月羈押候審至今，據稱他有腎臟病，但當局拒絕提供他適當醫療。

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