制裁委國接著出兵? 波頓字條爆雷

2019-01-30

〔編譯管淑平、記者呂伊萱／綜合報導〕美國財政部廿八日宣布，制裁委內瑞拉國營「委內瑞拉石油公司」（PDVSA），凍結該公司在美資產和出售石油收益，切斷委國政府的重要金脈，從經濟上加強施壓總統馬杜羅交出政權，扶持反對派的臨時總統瓜伊多。這是繼上週美國總統川普承認瓜伊多為合法領導人後，美國迄今施壓馬杜羅政權的最有力行動。

凍結在美資產與收益

這項制裁將凍結PDVSA在美國管轄範圍內的七十億美元資產，以及未來一年一百一十億美元的石油出口收益，也禁止美國公民與其交易，但特准雪佛龍（Chevron Corp.）、哈里伯頓（Halliburton Co.）等美國石油商繼續在委國營運，以利維持市場管道及該國原油生產。另外，只要將石油收入存放美國託管帳戶，委國可繼續向美出口石油，PDVSA在美國的子公司「雪鐵戈石油公司」（Citgo）營運也不受影響。

美國財政部長努勤在白宮表示，「今天選定委內瑞拉石油公司，將有助於防範馬杜羅繼續轉移委國資產，同時將這些資產保留給委國人民」；PDVSA和其子公司若「迅速將控制權轉移給臨時總統或接下來民主選舉產生的政府」，即可解除制裁。美國占委國原油出口量四十一％，是最大購買國，而石油收益占委國外匯收入九十五％，向來是重要財源，但馬杜羅政府被控長期掏空PDVSA，用來收買官員效忠，鞏固其政權。

川普政府早已考慮制裁委國石油業，但基於可能加重委國經濟危機，讓馬杜羅有藉口歸咎於華府，遲遲未出此重手；如今瓜伊多獲得國際廣泛支持，正好提供機會。委內瑞拉專家表示，此舉可能鼓勵仍躊躇不前的軍方領袖變節，但也可能反而讓馬杜羅更有藉口緊抓權力不放。

瓜伊多廿八日表示，臨時政府可因此立即取用約五億美元，有助於採購人道救援物資；臨時政府將接管馬杜羅政府在海外的帳戶，下令國會成立PDVSA和雪鐵戈的新董事會，以便取得美國託管帳戶資金。馬杜羅則痛批美國意圖「偷竊」屬於委內瑞拉的財富，揚言將予以報復。消息人士透露，PDVSA已要求在委國港口等待裝載原油運往美國的客戶先付款，否則拒絕交運，回應美國的制裁。

意外被拍到「派兵5千」字句

另一方面，美國國家安全顧問波頓廿八日拒絕排除出兵委內瑞拉的可能性，但力促委國軍方「接受和平、民主與合憲的政權轉移」。媒體拍到他手上的筆記本上寫有「五千名部隊赴哥倫比亞」字句，增加外界對於美國軍事干預委國的揣測。

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