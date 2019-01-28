菲南教堂遭恐攻 5士兵、15平民罹難

2019-01-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕菲律賓南部二十五日才透過公民投票成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（ＢＡＲＭＭ或Bangsamoro），菲國西南隅蘇祿省和魯鎮（Jolo）一座天主教堂，二十七日上午便發生兩次爆炸，造成至少二十人罹難、一百一十一人受傷，死者包括五名士兵、十五名平民，傷者包括兩名警員、十七名士兵，以及近百名平民。菲國政府強調將嚴懲犯嫌，但尚未有組織出面承認犯案。

莫洛國自治區成立 就發生2次爆炸

當地軍方證實，和魯鎮卡梅爾山（Mount Carmel）大教堂二十七日上午舉行彌撒時，在教堂內發生第一次爆炸。軍方趕往現場時，教堂外發生第二次爆炸。目擊者表示，第一次爆炸的威力強大，直接炸飛木製長凳，震碎玻璃窗，民眾驚惶逃竄，教堂內屍塊四散。初步調查顯示，犯嫌使用兩枚土製炸彈，第二枚炸彈放置在教堂外停車場的一輛機車內。

蘇祿省是伊斯蘭教極端組織「阿布薩雅夫」（Abu Sayyaf）活躍地區。「民答那峨穆斯林自治區」（ＡＲＭＭ）總督哈塔曼（Mujiv Hataman）認為，二十七日的爆炸案是恐怖攻擊行動，並稱當地僅有「阿布薩雅夫」具有這類攻擊能力。另有報導指稱，爆炸事件可能是不滿公投結果份子所為。蘇祿省公投結果顯示，大多數民眾對成立ＢＡＲＭＭ持否定立場，而和魯正是提案自治區所在。

疑不滿公投結果 極端份子下毒手

ＡＲＭＭ、可塔巴托市、伊薩貝拉市本月二十一日舉行公投。菲國選舉委員會二十五日宣布，公投通過成立ＢＡＲＭＭ，取代現有的ＡＲＭＭ。然而，蘇祿省公投結果顯示，雖有逾十三．七萬人同意成立新的莫洛國自治區，不同意成立新自治區的民眾卻超過十五．二萬人。

由於ＢＡＲＭＭ計畫的主導者為菲國最大伊斯蘭分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（ＭＩＬＦ），新的莫洛國自治區能否獲得其他菲國穆斯林武裝派系支持，廣受各界矚目。

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