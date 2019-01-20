孟宏偉被辭職失蹤 妻向法國申請庇護

2019-01-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕因涉嫌收賄而在去年九月於北京遭中國拘捕的公安部副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉，其留在法國的妻子葛瑞絲近日接受「解放報」訪問，表示因為擔心自己與兩名兒子的人身安全，十八日會正式向法國申請庇護以防「綁架」。

孟宏偉失蹤案曝光，源於葛瑞絲去年十月五日向法國當局報案，解放報以發生在當地的數宗可疑事件，認為法國警方出手保護有理：根據該報查證過的監視錄影帶，確實曾有一對亞洲男女跟蹤進入她藏身的飯店，對方向櫃台人員報她的名字想問房號，甚至拍攝接送她孩子上學的車輛；她的律師也直言，兩名中國商人搭乘私人飛機莫名來訪，「試圖擄人」；遑論她十月初受訪就提過的中文恐嚇電話，及孟宏偉失蹤後才上任的中國駐法國領事人員自稱握有孟宏偉的信，葛瑞絲想找法國員警陪她去拿，原本自稱想親手轉交的對方隨即斷了聯繫。

徒留夫姓與化名的「葛瑞絲．孟」，怕被外界認出真面目，入鏡堅持不露臉，也不願告知婚前姓名。但解放報指出，中國官方並未對葛瑞絲發出通緝令，不符合引渡條件，中國也沒對法國做此要求；又因貪腐指控在中國不足以判死，葛瑞絲期待法國的政治庇護應是幾乎無望。

解放報以「近年最離奇的警察故事之一」形容全案，除了暗示中國國家主席習近平又以打貪之名剷除異己，也懷疑這對夫妻檔「神秘」長居法國里昂別有用心。

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