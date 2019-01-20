對手相應不理 川普聲量衰退

2019-01-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普為了終結政府部分停擺僵局，又預告將在美東時間十九日下午三時（台灣時間二十日凌晨四時）於白宮發表重大宣示。然而，近來民主黨人對川普連連主動出擊，反應卻是越來越冷淡、甚至置之不理。華盛頓郵報特地撰文指出，民主黨與社會運動人士找到了懲罰川普的新策略：不理他。

華郵指出，川普在推特上的頭號勁敵民主黨參議員華倫連日來沒有與他唇槍舌劍。今年金球獎頒獎典禮上，沒人提到川普，一改過去兩年眾人在台上爭相嘲諷他的景況。一個有關他的有線電視節目被停播。一群民主黨眾議員十五日婉謝他共餐的邀請。

推升人氣 川普不怕人罵

報導指出，川普靠著激怒人與他互槓推升自己的政治人氣，他對刺激電視收視率與全國關注的重視更甚於民調，因此相關冷待限制了他支配媒體版面與形塑議論話題的能力，而且也成了二○二○年民主黨總統候選人與他交手的初步模式，亦即在與選民對話時，將他排除在外。

美國前住房及城市發展部部長卡斯楚十二日宣布參選下屆總統時，僅不經意地提到川普。可能角逐白宮的參議員賀錦麗（Kamala Harris）在打書活動中，除非有人問起，否則隻字不提川普，她說：「若我要參選，我的焦點將不會是川普。」

「越談川普 流失票越多」

撰寫過川普傳記的作家達安東尼奧說：「川普打從年輕時進入其父親公司到當上總統，最重要的活動就是吸引注意。對他而言，不被關注猶如不存在。無關緊要比失敗更痛苦。」民主黨人顯然洞察此點，二○一八年的期中選戰首度試用新招：別老是談論川普。他們發現，談他越多，流失的消極選民越多，若避談他，較容易說服搖擺區內的溫和派共和黨選民。統計顯示，選舉最後一月民主黨的競選廣告中，僅十一％提到川普。

該策略也應用到近期的政府關門僵局上，共和黨議長裴洛西建議川普延後國情咨文，川普取消她搭軍機出訪阿富汗以示報復。然而，裴洛西沒有潑婦罵街或出現其他你來我往的動作，僅批評川普公開議員預定出訪行程，置當地美軍及平民於險境，似乎她與民主黨黨團沒有上川普的鉤。

不過民主黨民調專家加林警告，不應過度汲取去年經驗，因為期中大選是對抗共和黨國會候選人，二○二○年則是與川普直球對決。民主黨的一大挑戰便是如何不以川普來擄獲選民的想像力。民主黨策士法隆說：「人民將觀察誰能建立有別於川普的媒體生態系；誰有能力掌握媒體關注？誰有趣、接地氣？誰能對川普輪番攻擊接招得宜？這些皆是誰可以在二○二○大選的混沌中挺住的重要指標。」

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