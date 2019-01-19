一帶一路進逼 吉爾吉斯再爆排華

2019-01-19

資金與勞工全湧入 兩週兩起抗爭

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕中國一帶一路開發計畫使大批中國資金與勞工湧入中亞的吉爾吉斯，進而使當地人對日益擴張的中國影響力產生疑慮，十七日有近三百名群眾在首都比什凱克發起該國最大規模的示威活動，而這也是兩週來發生的第二起大型排華抗爭行動，警方在驅散示威者時逮捕了二十一人。

拒成「中國殖民地」

聚集在比什凱克阿拉圖廣場的群眾，要求禁止發給中國公民工作證、嚴格監督僱用中國勞工的企業、禁止核發公民身分給非吉爾吉斯人、稽核中國貸款的支出、縮減國家對中國的債務，以及推動降低中國勢力的措施，包括禁止吉爾吉斯人與中國人通婚。

在該群眾集會過了原訂時間後，不願散場的群眾朝總統府與國會大樓挺進，致使警方開始拘捕示威者，並將其他人推擠出廣場。據法新社報導，有二十一人遭到逮捕。

路透指出，一年前比什凱克一座主要電廠在中國企業「特變電工」進行升級工程後發生意外，造成首都五天大停電，吉爾吉斯人的排華情緒就與日俱增。法新社則報導，吉爾吉斯政府向中國借貸四億美元進行相關工程，電廠卻在去年天氣嚴寒之際倒塌。特變電工迄今未遭起訴，也未被求償。

此外，許多吉爾吉斯裔及維吾爾、哈薩克穆斯林在新疆被拘禁的報導，也助長吉爾吉斯人對北京的敵意。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，上月有百多名人士在中國駐吉爾吉斯大使館外示威，要求中國釋放在新疆遭關押的吉爾吉斯人；本月七日，示威者要求當局收緊給予中國人該國公民權益的政策。

報導指出，一個聲稱由東突厥斯坦維族穆斯林組成的組織在網路上指控，中國人大量湧入，是為了把吉爾吉斯變成「中國的殖民地」。吉國總統秦貝科夫表示，他對「麻煩製造者」試圖煽動排華情緒感到不屑，堅稱中國是充滿善意的夥伴，將嚴厲處置任何想惡化兩國關係的人。人口六百萬的吉爾吉斯是上海合作組織八大成員國之一，也是中國「一帶一路」計畫的簽署國。

吉爾吉斯當局十五日聲明表示，去年取得一年工作簽證的中國人達七二一○人，前一年為六三○七人，雖然短期觀光與商務簽證從一七年的六千人，去年大增為一萬六千六百人，但這些人居留該國不超過三個月，示威者的指控沒有事實根據。不過示威民眾指出，這顯示許多中國勞工未持有適當證件，為此有必要進行更多的勞動檢查。

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