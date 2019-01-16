毒犯淪祭品 中加互嗆更新旅遊警示

2019-01-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國遼寧省大連市中級人民法院十四日改判涉嫌走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，引發中方藉此報復加國逮捕華為財務長孟晚舟的「政治判決」質疑，導致加、中兩國互相指責，兩國均已對其國民提出旅遊警示。

與此同時，中國官方今年也首度示警國有企業職員，避免前往美國及其盟國；若須前往相關地點，也須特別注意保護筆記型電腦等電子設備。監督約百家國企的國務院國有資產監督管理委員會要求，前往其他國家出差時，只能使用公司配發的專用安全電腦；前往美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等「五眼聯盟」情報合作國時，應特別提高警覺。

在最新旅遊警示中，加國政府提醒公民「（中國）當地有任意執法的風險」，「安全維安情況可能會在沒有太多通知下改變」。中國外交部、中國駐加國大使館指稱，中國公民近期應充分評估前往加國旅行的風險，以因應近期有國民遭加國執法部門以第三國要求為由任意拘押的情況。

儘管中方矢口否認謝倫伯格判死案乃政治報復，但審判過程暴露出許多疑點，包括違反中國刑事訴訟法明定的「上訴不加刑」原則；故意在孟晚舟被捕後，高調報導及宣傳謝倫伯格案的預告、審理等過程；且謝倫伯格自二○一四年十二月被捕，到一審判決已過了四年，大連檢方卻能在短期內蒐集新線索，改判死刑。

毒案疑點多 將提上訴

謝倫伯格辯護律師張冬碩證實將提出上訴。中國刑事訴訟法規定，死刑案件終審後仍需最高法院核准方可執行，北京或許將以此做為談判籌碼，爭取加拿大釋放孟晚舟。

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