美媒：民兵彈襲使館 美曾考慮攻伊朗

2019-01-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報十三日引述現任和前任美國官員的說法首度披露，在一群與伊朗結盟的好戰份子去年以迫擊砲攻擊美國駐伊拉克大使館所在的巴格達使館區後，美國總統川普的國家安全會議（NSC）要求國防部提供攻擊伊朗的軍事選項，引發國務院及五角大廈嚴重關切。

國安會要求提供軍事選項

去年九月六日，疑似伊斯蘭教什葉派民兵發射的迫擊砲彈擊中一塊空地，並未釀成任何死傷，但美國國家安全顧問波頓領導的國安團隊，為此召開一連串會議，研商美國是否應該強力回應，包括對伊朗動武等。兩天後，在伊拉克南部大城巴斯拉（Basra）一場反伊朗抗議活動中，好戰份子發射的三枚迫砲彈著點相當接近美國領事館。儘管並未造成嚴重損失，也沒有任何個人或組織出面承擔責任，卻讓白宮官員決定對伊朗傳達明確訊息。

一名前政府高官表示，國安會如此要求「當然令人緊張不安」、「人們備感震驚。（國安會）他們對攻擊伊朗如此輕率，真難以想像」。若干前官員也說，為了對幾乎沒有造成任何傷亡的攻擊做出回應，國安會就要求國防部提供影響深遠的動武選項，令人不安。

據報導，五角大廈按國安會要求，制定攻擊伊朗的計畫，包括象徵性地空襲伊朗軍事設施等。不過，不清楚國防部是否已將相關提案送交白宮，也不確定川普對國安會向五角大廈提出此要求是否知情，以及美國認真考慮攻擊伊朗的計畫當時是否已成形。國安會發言人馬奇斯表示，NSC協調政策，並提供總統選項，以便總統對種種威脅預做準備因應。

這項要求反映出川普政府對伊朗採取更具對抗性的做法，這也是波頓去年四月上任迄今的態度。據傳因得罪第一夫人梅蘭妮亞而丟官的副國家安全顧問李卡德爾（Mira Ricardel），形容伊朗此舉為「戰爭行為」，美國必須果斷回應。官員透露，已有讓李卡德爾接掌五角大廈新職的相關討論。

鷹派波頓 恐使美伊衝突升高

紐約時報報導，由於川普下令美軍撤離敘利亞，使美國在中東地區失去可資運用的槓桿，五角大廈高層愈來愈擔心，鷹派的波頓恐使美、伊爆發衝突的風險升高。甫去職的前國防部長馬提斯及其他美軍領導高層主張，前述迫砲攻擊無足輕重，反對為此報復伊朗。

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