英脫歐表決恐難過關 工黨要發起不信任案

2019-01-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國會下議院十五日將表決首相梅伊與歐盟達成的「脫歐協議」，但因執政黨保守黨、反對黨工黨及社會反彈聲浪未歇，通過希望極其渺茫。梅伊十三日投書媒體警告，若國會否決該協議，可能為國家帶來災難性後果，包括無協議脫歐；工黨黨魁柯賓則預告，最快十五日晚間就會對梅伊政府發起不信任案，爭取重啟全國大選。

梅伊強調若遭否決 將帶來災難性後果

梅伊的脫歐協議原訂去年十二月十一日表決，但因梅伊在北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題上「妥協」─承諾不會出現「硬邊界」，令國會脫歐鷹派、北愛保守派「民主統一黨」（ＤＵＰ）極為不滿，並讓工黨及留歐派抓到機會進行策反，迫使梅伊為免協議在國會闖關失敗，而主動延後表決。儘管如此，在工黨及梅伊所屬的保守黨部分議員反對下，該協議要在下院六二○席中過半數通過頗為困難。

對此，梅伊十三日在英國「週日快報」（Sunday Express）撰文指出，民眾三年前投下公投票，是為了讓自己的聲音被聽見，國會議員不能讓支持脫歐的民眾失望，否則將為英國帶來災難性影響，也將違背選民對民主的信任。

在此同時，柯賓已通知所有黨員，一旦梅伊的協議在國會遭遇重挫，數小時內就會對其提出不信任案，並在翌日進行表決。工黨「影子內閣」一名資深成員表示，若梅伊失敗後不下台或重啟大選，「我們必須採取行動」。

工黨希望在提前大選獲勝後，與歐盟談判新的脫歐協議，但若失敗，工黨議員、黨員和支持者將施壓柯賓，要求推動二次公投。工黨籍倫敦市長薩迪．可汗表示，若未能重啟大選，他將強力鼓吹二次公投，掙脫當前僵局，並開始彌補日益嚴重的國內分裂。週日泰晤士報另指出，部分跨黨派議員計畫修改議事規則，在梅伊失敗後將其架空，改由國會主導脫歐談判，以延後脫歐日期。

  • 英國國會十五日將投票決定是否接受首相梅伊與歐盟簽署的脫歐協議草案，但經過近一個月折衝，闖關機會仍不大。圖為反對英國脫歐的民眾十二日在倫敦示威。（路透）

    英國國會十五日將投票決定是否接受首相梅伊與歐盟簽署的脫歐協議草案，但經過近一個月折衝，闖關機會仍不大。圖為反對英國脫歐的民眾十二日在倫敦示威。（路透）

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