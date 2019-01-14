英脫歐表決恐難過關 工黨要發起不信任案

2019-01-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國會下議院十五日將表決首相梅伊與歐盟達成的「脫歐協議」，但因執政黨保守黨、反對黨工黨及社會反彈聲浪未歇，通過希望極其渺茫。梅伊十三日投書媒體警告，若國會否決該協議，可能為國家帶來災難性後果，包括無協議脫歐；工黨黨魁柯賓則預告，最快十五日晚間就會對梅伊政府發起不信任案，爭取重啟全國大選。

梅伊強調若遭否決 將帶來災難性後果

梅伊的脫歐協議原訂去年十二月十一日表決，但因梅伊在北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題上「妥協」─承諾不會出現「硬邊界」，令國會脫歐鷹派、北愛保守派「民主統一黨」（ＤＵＰ）極為不滿，並讓工黨及留歐派抓到機會進行策反，迫使梅伊為免協議在國會闖關失敗，而主動延後表決。儘管如此，在工黨及梅伊所屬的保守黨部分議員反對下，該協議要在下院六二○席中過半數通過頗為困難。

對此，梅伊十三日在英國「週日快報」（Sunday Express）撰文指出，民眾三年前投下公投票，是為了讓自己的聲音被聽見，國會議員不能讓支持脫歐的民眾失望，否則將為英國帶來災難性影響，也將違背選民對民主的信任。

在此同時，柯賓已通知所有黨員，一旦梅伊的協議在國會遭遇重挫，數小時內就會對其提出不信任案，並在翌日進行表決。工黨「影子內閣」一名資深成員表示，若梅伊失敗後不下台或重啟大選，「我們必須採取行動」。

工黨希望在提前大選獲勝後，與歐盟談判新的脫歐協議，但若失敗，工黨議員、黨員和支持者將施壓柯賓，要求推動二次公投。工黨籍倫敦市長薩迪．可汗表示，若未能重啟大選，他將強力鼓吹二次公投，掙脫當前僵局，並開始彌補日益嚴重的國內分裂。週日泰晤士報另指出，部分跨黨派議員計畫修改議事規則，在梅伊失敗後將其架空，改由國會主導脫歐談判，以延後脫歐日期。

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