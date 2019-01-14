中國大學生學習思想 中小學強灌無神論

2019-01-14

〔編譯魏國金／綜合報導〕自由亞洲電台（ＲＦＡ）十一日報導，中國高等院校應當局指示，去年開始強化政治必修課程「形勢與政策」，「以深入地推動習近平新時代中國特色社會主義思想進學生頭腦」；在中小學，則加強灌輸無神論思想，學校將有宗教信仰的學生上報安全部門，並以獎金、零食，鼓勵學生舉發信教的父母或相互舉發。關注中國人權與宗教自由的網路媒體「寒冬」指稱，校園現在已成為「中共最大的洗腦基地」。

禁止宗教自由 要信只能信共產黨

化名「張凱」的湖北大學生向ＲＦＡ表示，該校從去年下半年開始落實「加強版」的形勢與政策課程，「大一到大四一學期都要上四節課，要寫作業、論文算成績，這個課考勤查得很嚴，大三、大四很多要實習的人也被要求強制回校（上課）。」

至於在前國家主席胡錦濤時代實施的四個公共政治必修課，也同步強化，「以前是開卷考試，現在愈來愈多變成閉卷。」

不僅如此，一些實施晚點名制度的學校更額外推出政治課程，例如收看中央電視台政論片寫感想。共青團中央也發起「青年大學習」行動，「就是在微信上看共青團推送的微課、做題目。需登記學校班級信息。除了洗腦還有監控的意味。」

化名「肖克」的安徽大學生表示，課程特別凸顯國家主席習近平的相關內容。儘管許多學生上課時滑手機，抄論文虛應故事，但要憑藉個人領悟跳出中共塑造的話術圈仍很困難。

總部設在義大利的「寒冬」報導，去年下半年起，當局積極在中小學「教育」學生，不能有宗教信仰，「要信只能信共產黨」。在遼寧省營口市，學校通知家長，聲稱將向安全部門通報有宗教信仰的學生。

甘肅省蘭州市警方到學校宣傳，向公安局舉報信徒可獲得獎金一千人民幣（約四千六百台幣），舉報教會負責人則獎勵一萬到四萬人民幣（四．六萬至十八．五萬台幣）」，「如果爸媽信了宗教，趕快舉報；遇到陌生人傳教，要第一時間打電話舉報。」

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