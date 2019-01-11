拘捕孟晚舟 中國駐加大使斥「雙重標準」

2019-01-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國駐加拿大大使盧沙野九日在加國報導府會消息的《國會山莊時報》具名投書，指控「華為」副董事長兼財務長孟晚舟於加拿大被捕案，暴露出加拿大等西方國家的「雙重標準」，歸根結柢就是「西方中心論」與「白人優越論」作祟。盧的發言引發加國輿論反彈，更無意間透露出中國上月以國家安全疑慮關押兩名加國人的「自衛」報復心態。

盧沙野九日投書強調，孟晚舟並未違反加國法律，加國卻自認「依法行事」抓人，還指責中國同等做法為「任意拘押」、要求「立即放人」，完全「雙重標準」。西方少數國家自認是「國際社會」代言人，其所作所為皆屬「保衛國家安全」範疇，換成中國就變成「從事間諜行為」，這正是「西方利己主義」與「白人優越論」養成的「傲慢雙重標準」。盧沙野直言，部分人士覺得「中國自衛」冒犯到加拿大，形同默認關押康明凱及史佩弗係出於報復心態。

加拿大的中國問題專家伯頓（Charles Burton）認為，盧沙野九日投書內容扭曲事實，恐不利中、加未來信任與和解。加國總理杜魯道前外交政策顧問派瑞斯（Roland Paris）、美國霍夫斯特拉大學法學院教授古舉倫（Julian Ku）等專家更一語道破盧沙野文中的比較盲點：孟晚舟未遭違法逮捕，康明凱、史佩弗關進「黑牢」的起訴細節卻至今不明，「加拿大是個法治國家，而中國是個法制國家，這是重大區別」，直呼中國的「種族歧視」說法已近乎「厚顏無恥」。加國外交部未直接回應盧的投書，僅呼籲中方儘速放人。

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