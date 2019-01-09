川普可能宣布緊急狀態 繞過國會啟用築牆經費

2019-01-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮和國會在美墨邊境圍牆上的爭執，導致聯邦政府局部停擺進入第三週。總統川普擬在美東八日晚間九時（台灣九日上午十時）的黃金時段，發表全國電視演說，屆時料對邊境安全侃侃而談，並可能以邊境危機為由，宣布國家進入「緊急狀態」，藉此在無須經國會同意下，動用國防經費興建圍牆，但此決定勢必面臨法律挑戰。

副總統彭斯等白宮官員六日指出，美墨邊境已出現「人道及國安危機」；並強調，隨著春季來臨，非法移民人數恐「劇烈增加」，似乎正是為川普的命令預先鋪陳。白宮律師也在商討可能選項，並為後續法律挑戰做好準備。

民主黨放話 規避監督將引發政治動盪

根據一九七六年「國家緊急法」（NEA），川普一旦宣布進入緊急狀態，即可要求國防部挪用軍事建設資金來築牆。不過，川普要求的五十六億美元築牆費，占五角大廈今年建設資金一○三億美元的一半以上，勢必壓縮到軍眷住宅、醫療和教育設施等興築費用。

眾院民主黨人警告，川普採取上述行動、規避國會監督，有逾越總統職責之嫌，將引發一連串的政治動盪和司法調查。眾院司法委員會主席、民主黨眾議員納德勒（Jerrold Nadler）七日表示，總統「無權篡奪國會的財政權限」，民主黨將會盡一切努力，阻止總統成為「專制國王」。不過，川普親信、福斯新聞（Fox News）主持漢尼提（Sean Hennity）等白宮消息人士則表示，即使會遭遇法律挑戰，川普幾乎篤定會宣布緊急狀態。

此外，川普也可透過一九六五年的「移民及國籍法」（INA），宣布國家進入「移民緊急狀態」。一旦司法部認定，外來移民湧入的規模，以及犯罪活動增加的速度，已非現行移民法律所能管控，則總統可通知國會，以取得額外資金。然而，INA每年的緊急資金僅兩千萬美元，且大部分已用於移民執法。另一方面，川普計畫在十日前往美墨邊境，與負責處理國安及人道危機的前線人員會面。

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