中製地鐵車輛銷美 恐成監控工具

2019-01-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國最大軌道交通設備製造商「中國中車」（CRRC）集團，二○一四年起憑藉低價取得美國四座大城市地鐵車輛的重大合約，且今年有很大機會再奪得華盛頓特區地鐵的新一代車輛標案。然而，華盛頓郵報七日指出，中國可能利用基礎設施監控美國、對美國國安造成威脅的問題，已逐漸受到國會、國防部等關切，華府地鐵當局已著手修改規定，要求得標者的軟硬體設備，須經第三方驗證安全無虞。

國會、國防部關切 華府地鐵提高標案門檻

在最高維安等級的華府，白宮或國防部官員搭乘地鐵的畫面、談話的內容，經監視器、感應器錄下回傳北京；或車輛系統在製造時被植入惡意軟體，進而遭外國特務或恐怖份子利用以控制車輛，諸如此類彷彿好萊塢電影的假設，逐漸受到美國國會、國防部及相關產業專家正視，因近年來接連在波士頓、芝加哥、洛杉磯、費城地鐵車廂標案大有斬獲的廠商，正是中國中央企業中車集團，且該公司還將是接下來逾十億美元的華府地鐵車輛更新案的潛在得標廠商。

得標者軟硬體設備 須通過第三方驗證

美國國會參眾兩院去年八月通過一項議案，決定對使用聯邦運輸管理局（FTA）資金，購買中國製軌道車輛的計畫實施一年禁令，惟上述議案尚待完成立法。共和黨德州參議員柯寧（John Cornyn）直言，中國透過政府主導的手法掌控有關美國國安的產業，國會對此抱有疑慮。維吉尼亞州眾議員康納利（Gerald E. Connolly）也強調，「若中製車輛確實有安全疑慮，就必須另做選擇」。

議員︰車輛若有安全疑慮 就要另做選擇

華府地鐵當局已著手修訂去年九月發布的「需求建議書」（RFP），納入網路安全防護項目，包括要求得標廠商須將軟硬體設備，由美國聯邦政府認可的第三方供應商認證安全性無虞。

華府地鐵當局的資訊安全負責人馬羅（Kyle Malo）並未指明中國為威脅來源，但「某些國家在網路攻擊方面，就是比其他國家更激進」。儘管有人認為禁止採購價廉的中國車輛，是對財政困窘的華府地鐵當局的懲罰，但批評者反駁道，中車得以壓低價格正是因為獲得中國政府補助。

事實上，已採購CRRC車輛的美國四座城市，都強調價格是CRRC得標的主因。芝加哥交通當局發言人史蒂爾（Brian Steele）表示，二○一六年的八百四十六組地鐵車輛標案中，CRRC的投標價十三億美元，比對手—加拿大交通運輸設備製造商「龐巴迪」（Bombardier）—足足少了二．二六億美元。

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