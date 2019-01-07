貿易戰、六四30週年 習近平遇空前挑戰

2019-01-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）六日在名為「中國的習近平在他最弱的時刻展開他最重要的一年」的評論中指出，美中貿易戰使中國經濟衰退，進而使中國國家主席習近平面臨許多敵人與批評，但二○一九是他最重要的一年，這一年不僅有建國七十週年等重要節日，他與美國總統川普達成的貿易戰休兵九十天協議，也將在三月初屆期。因此，習近平的二○一九年是內憂外患的一年，他在這一年的表現將決定中國經濟的未來，以及他在中共黨內的地位。

專家︰台灣議題 美中今年可望做出重大決定

在此同時，曾任美國國防部長辦公室中國事務主任的包士可（Joseph Bosco），也在「國會山報」（The Hill）撰文指出，一九年可望成為美中針對台灣議題做出重大決定的關鍵年；川普必須確保台灣民主不受威脅，展現美國將協助捍衛台灣主權的決心，在任何條件下都會協助台灣抵禦外來侵略。

今年十月一日是中共建政七十週年，屆時中共將慶祝其經濟成就及其意外「長壽」—超越一九九一年解體的蘇聯（成立六十九年）。牛津大學中國中心主任米德（Rana Mitter）說，中共將聚焦歌頌革命領袖，「習將企圖把他目前的成就與他們的傳奇綁在一起」。今年也是五四運動一百週年，中共將該運動稱為其成立的前導。

今年也是達賴喇嘛流亡、鎮壓法輪功敏感年份

然而，習近平可能寧願世界遺忘某些重要日子：今年是天安門六四大屠殺三十週年、中國鎮壓法輪功二十週年，以及達賴喇嘛逃離西藏六十週年。除了這些敏感日子，為控制各地攀升的公債，導致基礎建設與投資支出減低，以及國內生產毛額（GDP）成長率放緩等問題，都會讓習近平傷透腦筋。而在面臨內政挑戰之際，習最大的壓力是面臨美國在經濟、政治與軍事層面愈趨強烈的反擊。

川普政府開南海、經濟間諜戰線 讓習備受責難

目前停戰的美中貿易戰將於三月一日復燃，這使得習近平一開年就壓力重重—試圖安撫美國，又不能讓步太多。而即使他能克服貿易危機，川普政府也已開啟新戰線，包括在南海加強展現軍力與打擊中國經濟間諜。諷刺的是，習成功取消國家主席的任期限制，使他在貿易戰加劇時易受責難。

川普抗中之舉讓中共高層反省其外交路線，有人質疑習近年來的強硬言詞與挑釁立場，自由派則以川普對中國製產品加徵關稅為由，推動經濟更大幅度的自由化，與習希望的黨國加強控制相牴觸。米德認為，若習未能成功度過內憂外患，他永遠掌權之夢恐將無以為繼。

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