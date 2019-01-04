人類頭一遭 中國嫦娥4號登陸月球背面

2019-01-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國月球探測器「嫦娥四號」三日成功登陸月球背面的艾特肯盆地（Aitken Basin），寫下人類探測器造訪月球背面的首次紀錄，並傳回第一張近距離拍攝的月球背面照片。此次登月凸顯北京引領太空競賽的野心，美國航太總署（ＮＡＳＡ）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）則推文祝賀，稱這項成就令人印象深刻。

中國國家航天局去年十二月八日以「長征三號乙」運載火箭，將嫦娥四號發射升空，四天後進入月球軌道，同月三十日進入環月軌道實施變軌控制，本月三日上午十時二十六分在月球背面南極艾特肯盆地的馮．卡門環形山登陸。

嫦娥四號著陸後，拍攝一張月球背面照片，這是自一九五九年蘇聯發射「月球三號」探測器以來，人類二度一窺月球背後面貌。月球因為繞地球一圈的公轉週期與自轉相同，該現象稱為「同步自轉」（或稱潮汐鎖定），因此人類只能看到月球的一個面。

登陸月球背面的主要挑戰，是克服被月球擋住，以致無法和地球通訊。中國為此發射「鵲橋號」中繼衛星至月球軌道，作為嫦娥四號與地球間傳遞數據和命令之用。

嫦娥四號攜帶多項儀器在月球上展開六項實驗，包括礦物和輻射測試，以及低頻無線電天文研究。月球背面因為沒有任何來自地球的輻射干擾，特別適合進行天文觀測。嫦娥四號還攜帶三公斤重的小型實驗室「微型生態圈」，內含蠶卵、馬鈴薯和擬南芥種子，試圖創造一個簡單生態系統，也是人類首次進行月面生物實驗。

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