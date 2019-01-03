巴西川普就職 宣誓改革經濟向右轉

2019-01-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕拉丁美洲最大經濟體巴西，自一九八五年結束軍事獨裁統治後，首次迎來有「巴西川普」、「熱帶川普」之稱的極右派新總統波索納羅，一日在首都巴西利亞宣誓就職，展開四年任期。波索納羅主張開放市場、進行經濟改革，誓言將國家從「社會主義和政治正確」中解放出來，並承諾嚴懲貪腐、打擊犯罪。

波索納羅一日先前往國會宣誓就職；二十二名新內閣成員也逐一宣誓，隨後前往總統府出席交接儀式，從前總統泰梅爾手中接過象徵總統權力的值星帶，向數萬名支持群眾發表演說。波索納羅沒有邀請古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等左派政權的總統出席儀式。美國總統川普一日公開恭賀波索納羅就職，推文稱讚︰「剛剛發表的就職演說很棒—美國與你同在！」波索納羅也推文感謝川普。

六十三歲的波索納羅在就職演說中呼籲「社會與行政、立法、司法部門達成真正的全國協議」，在「沒有意識形態偏見下」，振興巴西低迷的經濟；他也提議進行政府瘦身、削減公共債務、採取國營企業民營化等措施。宣誓就職前，波索納羅暗示將放鬆槍枝管制，以震懾和反制武裝罪犯；統計顯示，巴西光是去年就有逾六．三萬人遭謀殺致死。

曾稱讚肯定軍事獨裁統治

波索納羅此前曾公開稱讚巴西一九六四年至八五年的軍事獨裁統治，引發不安。不過，波索納羅確認當選後，已誓言維護憲法，「國旗永遠不會變成（代表共產主義的）紅色。」出生於天主教家庭的波索納羅，曾為陸軍空降部隊一員；一九八八年轉入政壇，之後連任七屆眾議員。他成功利用選民厭惡傳統政治的心理，去年十月獲選為總統，外界批評他是恐懼同性戀、性別主義與種族主義份子。

巴西#巴西川普#改革經濟#向右轉#波索納羅/span〉

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