擴大航行自由 美前進北極抗中俄

2018-12-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕華盛頓時報二十七日報導，美國海軍在南海執行「航行自由」任務之際，目前也準備在北極行使「航行自由」。北極富含天然資源，隨著冰層融解形成更多海上航道，美國雖在破冰船等技術不如俄羅斯，但目前正急起直追，旨在力阻俄國與中國主宰這塊地緣政治要地。

美國海軍部長史賓塞（Richard V. Spencer）本週表示，北極可能是全球最後的主要未開發之地，美國在此地區的競逐嚴重落後俄國。美國需要在阿拉斯加州擁有戰略性北極港口，需在北極航道行使航行自由行動及監控。美國潛艦過去數十年來活躍北極海底，但軍艦近年少有穿越融冰航道的任務。

史賓塞指出，僅靠潛艦不足以維持和平。他於十二月十二日告訴參院，對抗俄國在北極地區持續增兵，是他去年上任來的優先要務。當時俄國正準備在北極興建五個飛機跑道，並於當地擁有萬名特種部隊人員可進行「搜索和救援」。

經濟學家估計，北極的石油、天然氣、黃金、白銀、鑽石、銅、鈦、石墨、鈾及稀土等資源總值達三十五兆美元。氣候變化將使冰層持續退縮，開採資源更加容易。美國國家安全部門憂心，美國在沒有軍事任務重點的情況下，可能在北極影響力競逐及開發利益上被邊緣化。美國國會議員已要求五角大廈，起草美國在北極及北大西洋地區的戰略計畫，列於二○一九年軍事開支。

今年一月，中國首度發表北極政策白皮書，希望與各方共建「冰上絲綢之路」，並倡議與俄國合作開發經過俄羅斯海域的北極圈「東北航道」（俄國稱為北方海航道，Northern Sea Route, NSR）。前美國海軍潛艦軍官、現任「傳統基金會」防衛專案高級研究員卡倫德強調，現今情況緊急，在北極衝突的機會只會升高。美國應擴張在北極的海軍存在，五角大廈應傳達堅定訊息，新出現的東北航道必須為各國擁有。

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