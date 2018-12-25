直覺治國逼走親信 流氓總統更形孤立

2018-12-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕政府局部停擺、股市一落千丈、幕僚接連走人、撤軍引發盟國焦慮—美國總統川普將在一灘渾水中，展開第三年任期。華盛頓郵報及紐約時報指出，行事決策倚賴直覺、對旁人建議愛理不理的川普，兩年來幸得多位顧問引導及牽制，但川普的「流氓氣」漸漸逼走有如「堡壘」般維繫政權穩定的親信，連向來相挺的共和黨人也對其愈發不耐，使得川普的處境更加孤立。

兩年來，白宮顧問一直嘗試輔導及牽制川普，協助他在通古曉今、權衡利弊、克制衝動下進行決策，但川普對細節不感興趣，凡違背其心願就火大，進而懷疑顧問暗中削弱其權力，堅信「眾人皆醉我獨醒」，如今比起召集顧問，更愛在電視機前推敲國事。川普上月廿七日在華郵專訪中表示：「我有直覺，比起其他人的腦袋，我的直覺有時更管用。」這使得顧問若非被逼走，就是心灰意冷自行求去。

每天向自家政府開戰、相信顧問都是笨蛋的川普，身邊逐漸少了如國防部長馬提斯等勸諫角色，反而圍繞著就算與川普意見相悖，也仍唯命是從之輩。川普近期任命穆瓦尼為「代理」白宮幕僚長、指定夏納翰擔任「代理」國防部長，正是暗示他們，要想牢牢掌握權柄，就得先努力討好總統。即使是川普欽點的聯準會（Fed）主席鮑爾，也因未如川普所願，放緩升息步調，而被川普斥「早知不該選他」。

美國陸軍退役四星上將麥卡夫瑞（Barry McCaffrey）直言，在美國的盟邦及國防專業人士眼中，川普既無能又衝動，做出傷害盟邦的錯誤決定，擁抱對美國國安有威脅的一方，根本是「流氓總統」。參議院民主黨領袖舒默在聯邦政府即將局部停擺的廿二日批評，美國政府欠缺「穩定且經驗老道的領袖」，顧問接連離去後，總統在未事先諮詢、準備、跨部會溝通下決策，政府將更加搖搖欲墜。

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