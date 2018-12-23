德鑑定雞蛋性別 減少小公雞屠殺

2018-12-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕全球一年有四十億至六十億隻公雞，一孵化就因不具經濟價值而遭悶死或直接絞碎，做成動物飼料。德國科學家歷經四年努力，研發出在小雞孵出前鑑定其性別的簡易方式，而第一批「非殺戮」雞蛋上月在柏林雷弗超市（Rewe）上架，名為Seleggt的鑑定技術讓大規模殘殺雛雞的做法終於有望中止。

不會下蛋的公雞因為長得不夠快，為了肉而飼養並不划算，所以牠們一孵化就直接被「銷毀」。Seleggt計畫總經理布雷洛（Ludger Breloh）指出，為中止撲殺供應鏈上的雛雞，他求教於萊比錫大學教授艾斯班尼爾（Almuth Einspanier）研發出一種類似驗孕的測劑，將之與產下九天的受精蛋液混合，若為公雞，測劑就會變成藍色，若為母雞，雞蛋內的高濃度荷爾蒙會使測劑轉為白色，正確率高達九十八．五％。

接下來布雷洛轉往荷蘭科技公司HatchTech，要求製作可執行此一鑑定法的自動設備。該設備必須操作簡單、精確、衛生，更重要的是速度要快，因為雞蛋不能離開孵化器逾兩小時。最大的難題是如何從雞蛋內迅速抽出檢測液體而又不破壞蛋體。

最後，研發人員以雷射光束在蛋殼上燒出寬○．三三毫米的洞，接著對蛋殼施加氣壓，進而從洞壓擠出一滴液體，該過程僅耗費一秒，同時無需接觸雞蛋就可蒐集到蛋液。雞蛋孵化需時二十一天，若鑑定為母雞，則繼續未竟的孵育期；若為公雞，該雞蛋就處理做為動物飼料。Seleggt希望能將該模式拓展到全歐。

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