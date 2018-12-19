俄假新聞亂美大選 寶可夢也淪幫兇

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會參議院情報委員會委託民間公司研究俄羅斯干預美國二○一六年總統大選行動，十七日發表報告指出，俄國網軍不僅透過「臉書」、Google等社群媒體散布假消息，在照片分享網站Instagram的活動廣度更甚臉書，就連手機抓寶遊戲「寶可夢GO」（Pokemon Go）都成了煽動網路輿論帶風向的工具。
十七日發表的兩份報告，一份由網路安全公司「新知識」、哥倫比亞大學和軟體研究公司「康菲爾研究集團」合作；另一份由牛津大學「運算宣傳研究計畫」及社群媒體分析公司Graphika共同撰寫。兩份報告均指出，設於聖彼得堡的俄羅斯網軍團體「網路研究社」（IRA），以看來像是美國人的假名開設社群網站帳號，在網路上帶風向，影響選民，其管道不只臉書、Google、IG、推特，也在YouTube、Reddit、Tumblr、Pinterest等平台活動。
製造美國人之間的分裂
報告指出，俄國網軍的活動規模比之前認為的還大，其散布的訊息著重在種族，主要是為了打擊民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓，為共和黨候選人川普助攻，但有時不會直接鼓勵選民不要投給希拉蕊，而是慫恿支持第三黨候選人，最終目標是要製造美國人之間的分裂。
「新知識」報告指出，雖然各族裔選民都是俄國網軍活動對象，但非裔比例最高。他們甚至設立一個宣稱與美國非裔民權運動「黑人的命也是命」有關的寶可夢玩家社群，散布如「黑人不要投給希拉蕊，因為她是騙子」等資訊。
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美國聯邦參議院情報委員會委託民間研究俄羅斯網軍干預美國二○一六年大選，十七日公布報告。圖為去年聯邦眾議院情報委員會委員提供若干與俄國干涉美國大選相關的臉書、Instagram廣告截圖。（美聯社檔案照）
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