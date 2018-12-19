俄假新聞亂美大選 寶可夢也淪幫兇

2018-12-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會參議院情報委員會委託民間公司研究俄羅斯干預美國二○一六年總統大選行動，十七日發表報告指出，俄國網軍不僅透過「臉書」、Google等社群媒體散布假消息，在照片分享網站Instagram的活動廣度更甚臉書，就連手機抓寶遊戲「寶可夢GO」（Pokemon Go）都成了煽動網路輿論帶風向的工具。

十七日發表的兩份報告，一份由網路安全公司「新知識」、哥倫比亞大學和軟體研究公司「康菲爾研究集團」合作；另一份由牛津大學「運算宣傳研究計畫」及社群媒體分析公司Graphika共同撰寫。兩份報告均指出，設於聖彼得堡的俄羅斯網軍團體「網路研究社」（IRA），以看來像是美國人的假名開設社群網站帳號，在網路上帶風向，影響選民，其管道不只臉書、Google、IG、推特，也在YouTube、Reddit、Tumblr、Pinterest等平台活動。

製造美國人之間的分裂

報告指出，俄國網軍的活動規模比之前認為的還大，其散布的訊息著重在種族，主要是為了打擊民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓，為共和黨候選人川普助攻，但有時不會直接鼓勵選民不要投給希拉蕊，而是慫恿支持第三黨候選人，最終目標是要製造美國人之間的分裂。

「新知識」報告指出，雖然各族裔選民都是俄國網軍活動對象，但非裔比例最高。他們甚至設立一個宣稱與美國非裔民權運動「黑人的命也是命」有關的寶可夢玩家社群，散布如「黑人不要投給希拉蕊，因為她是騙子」等資訊。

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